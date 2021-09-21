Uğur Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi!

İlk etapta İstanbul’da kurduğu saç ekim merkeziyle çalışmalara başlayan Uğur Öztürk, daha sonra Irak, Afrika, Avrupa ve ABD’ye açıldı. Önemli başarılar elde eden Öztürk, Türkiye’de saç ekimi ile ilgili televizyon programlarında önemli bilgiler aktarıyor.

UĞUR ÖZTÜRK KİMDİR?

31 Aralık 1979’da doğan Vatanmed kurucusu Uğur Öztürk, 20 yıldır sağlık sektöründe faaliyet gösteriyor. İlk etapta 2007’de İstanbul Fatih’de çalışmalara başlayan Öztürk, Irak’ın Kerkük ve Duhok kentlerinde de şube açıyor. Avrupa, Afrika ve Amerika’ya da açılan Öztürk’ün tüm dünyada 300’e yakın çalışanı ve 15 şubesi bulunuyor.

TÜRKİYE SAÇ EKİMİNDE EN İYİ FİYATLARA SAHİP

Vatanmed kurucusu Uğur Öztürk, Türkiye’nin saç ekiminde en iyi fiyatlara sahip olduğunu vurgulayarak, saç ekiminde değişen fiyatların olduğunu söyledi. Fakat bu değişimlerin kliniğin başarı oranı, hizmet verdiği kesim, doktorun başarına göre değiştiğine dikkati çeken Öztürk, kliniklerin kendi içinde başarı oranının yüksek olduğunu vurguladı.

Ancak danışanın zorluk durumuna göre, yapılacak işlemlerin değişebileceğini aktaran Öztürk, saç ekiminin, 3 yıl öncesine dek çok lüks ve pahalı bir işlem olduğunu anımsatarak, kaliteli işçiliğin bu kadar pahalı olmadığını kanıtladıklarını kaydetti.

Kurduğu saç ekim merkezi ile 4 bin 5 bin avroluk işlemlerin uzman ekibiyle birlikte yarı fiyattan daha düşük ücretlere yaptıklarını ifade eden Öztürk, Türkiye’de hem fiyat hem de kalite açısından rekabeti aşağıya çektiklerini belirtti.

EKONOMİYE, SAĞLIK TURİZMDEN KATKI ARTIYOR

Türkiye’nin uzmanlık ve kullandığı son teknolojik cihazlar vesilesiyle dünyada saç ekimi ile ilgili en başarılı ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, diğer ülkelere göre; Türkiye'de fiyatların uygun olmasının, tatil imkanlarının bol olmasının, insanların tedavi olmalarını ve keyifli zamanlar geçirmelerini sağladığını kaydederek, bundan ötürü birçok sağlık kuruluşunun yurtdışında bulunan ve tedavi olmak isteyen insanlara birçok imkan sunduğunu anlattı. Öztürk, sektörün salgının ardından da çok daha büyük patlama yapacağını söyledi.



