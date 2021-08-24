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Uğur Polat’ın yeni dizisi belli oldu

24.08.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yargı dizisi, usta isim Uğur Polat’ı beş yıl aradan sonra ekrana geri döndürüyor. Eylül ayında ekranlara gelmesi beklenen Yargı dizisinin başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor.

Uğur Polat’ın yeni dizisi belli oldu

Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna usta isim Uğur Polat katıldı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi isimler yer alıyor.

UĞUR POLAT 5 YIL SONRA TELEVİZYONA DÖNÜYOR

60 yaşındaki Uğur Polat televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının en yetenekli oyuncularından biri. Devlet Tiyatrosu’nda ve 30 tiyatro eserinde rol alan oyuncu 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü’ne layık görüldü. Uğur Polat rol aldığı Salkım Hanım’ın Taneleri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu”; Bütün Kapılar Kapalıydı sinema filmiyle de 1990 yılında Ankara Film Festivali’nde “Umut Veren Oyuncu” ödülünü aldı.

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Dizi dünyasına 1989 yılında Cahide ile adım atan yetenekli oyuncu bugüne kadar Sıcak Saatler, Yeditepe İstanbul, Sultan Makamı, Türkan, Kayıp Şehir, Ulan İstanbul gibi unutulmaz dizilerde rol aldı. Uğur Polat son olarak 2016 yılında Gecenin Kraliçesi dizisinde Aziz karakterini canlandırmıştı.

Beş yıldır bir dizide yer almayan oyuncu 2020 yılında Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı. Uğur Polat, beş yıl aradan sonra Yargı ile yeniden dizi dünyasına dönüyor. Yetenekli oyuncunun dizide canlandıracağı rol ile ilgili henüz bir bilgi yok.

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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