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Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

17.06.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin salgının seyriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Şahin, "Eğer dikkatli olunmazsa bazı bölgeler dördüncü dalgayla karşı karşıya kalabilir." dedi.

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

ABD’nin haftalık haber dergilerinden Barron’s’un Investing in Tech isimli konferansına katılan BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin koronavirüs salgınıyla ilgi yeni değerlendirmelerde bulundu. Pandeminin seyriyle ilgili dikkatli olunması vurgusu yapan Şahin, "Koronavirüs yeniden canlanabilir." ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

İngiltere'de delta varyantı vaka sayısı artışlarına dikkat çeken Uğur Şahin, "Nüfusun neredeyse yüzde elli aşılanmasına rağmen vakalar artıyor. Eğer dikkatli olunmazsa bazı bölgeler dördüncü dalgayla karşı karşıya kalabilir." dedi.

AŞININ ETKİNLİĞİ

Koronavirüs verilerinin izlenmesinin önemine değinen Şahin,"Eğer düşüş varsa sorun yok demektir. Ancak yükseliş varsa bir sonraki dalga geliyor demektir." uyarısında bulundu.

Şahin son olarak aşıların etkinliğiyle ilgili, "İki doz aşılamadan 6 ay sonra antikor seviyesinin düştüğünü gözlemledik. Bu anlamda aşılamadan 6-9 ay sonra takviye aşılara ihtiyaç olabilir. Fakat bu konuda karar hükümetlere aittir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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