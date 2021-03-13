Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil!

Pfizer ile yaptığı ortaklık ile onay alan ilk koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli Bloomberg’e açıklamalarda bulundu.

Aşıların eşit dağıtımı ve üretim kapasiteleri dünya kamuoyunda sıkça tartışılırken, Şahin de bu duruma değindi. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 yıl önce pandemi ilan ettiği koronavirüsü dünyayı gelecekteki durumlara karşı hazırladığını savundu.

ÜÇ AY İÇİNDE AŞILAMALIYIZ

Koronavirüsün karşılabilecek en kötü salgın olmadığını belirten Prof. Dr. Şahin, gelecekteki pandemilerin çok daha yıkıcı olabileceğini, hazır olmanın bu noktadaki en kritik konu olduğunu vurguladı. Dünyanın hala aşı dozlarına ulaşmayı beklediğini söyleyen Şahin, “İlaç üreticileri ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde aşılayabilecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır” dedi.

"YETERLİ KAPASİTE YOKTU"

Prof. Dr. Şahin, “Dünya üzerindeki nüfusa yetecek kadar doz üretecek kapasiteye sahip değildik. Bunun değişmesi gerekiyor. Yalnızca hızlıca aşı geliştirmek için değil, yeterli aşı üretmek için de hazır olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.