Uğur Şahin'den Omicron varyantıyla ilgili önemli açıklama: Güvendeyiz diyemem ama...

Koronavirüs salgınında buldukları aşı ile dünyaya umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin yeni varyanta ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İngiliz Times gazetesine konuşan Özlem Türeci ve Uğur Şahin yeni varyantın kendileri için büyük bir sürpriz olmadığını belirtti. Özlem Türeci konuya ilişkin, “Bizim görevimiz asla tamamlanmadı. Asla 'hedefimize ulaştık’ demedik. Virüsün sonsuza dek nasıl evrim geçireceğini öngöremezdik. Şaşırmadık" dedi.

ALFA VE BETA'DAN ÇOK FARKLI

Omicron konusunda diğer varyantlara göre daha endişeli olduklarını belirten Uğur Şahin ise, "Omicron, Alfa ve Beta varyantıyla kıyaslayınca çok daha farklı. " dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Daha öncesinde de virüsle yaşamaya devam edeceğimizi ve bunun yeni normal olduğunu söylemiştik. İşte şimdi bahsettiğimiz yeni normali yaşıyoruz."

"GÜVENDEYİZ DİYEMEM AMA ÇOK DAHA RAHAT BİR KONUMDAYIZ"

Aşıların Omicron varyantı karşılığında etkilerinin azalması iddiaları karşısında konuşan Şahin "Azalmış koruma oranının hiç korumadan daha iyi olduğunu hatırlamamız gerek. Koronavirüs artık korkutucu değil. Elimizde ölümü büyük ölçüde azaltacak güç var. Güvendeyiz diyemem fakat çok daha rahat bir konumdayız" ifadelerini kullandı.

"KORKU DÜŞMANDIR"

Uğur Şahin ayrıca aşı olmadığı iddialarına LinkedIn hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla verdi. Uğur Şahin fotoğrafın altına Mahatma Gandhi’nin "Korku düşmandır." sözünü paylaştı.

2 DOZ AŞI YETERLİ DEĞİL

Uğur Şahin, dün Alman SPIEGEL Dergisi’ne verdiği demeçte Omicron varyantıyla ilgili gelişmeler karşısında iki doz aşının yeterli koruma sağlayamayacağının anlaşıldığını belirterek takviye dozunun yapılması gerektiğini söylemişti.

AVRUPA BİRLİĞİ OMİCRON HARİTASI: TOPLAMDA 582 VAKA VAR, ÖLÜM YOK

Avrupa Birliğine bağlı Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkeleri genelinde Omicron varyantı verilerini paylaştı. AB ülkelerinde toplam 582 Omicron vakası olduğu ve henüz Omicronla bağlantılı ölüm yaşanmadığı belirtildi. ECDC ayrıca hastalığı geçirenlerin Omicrona daha dayanıklı olduğuna dair işaretler tespit ettiğini belirtti.

ECDC dün yaptığı açıklamayla Avrupa Birliğinin Omicron haritasını çıkardı. Buna göre AB ülkeleri toplamında 582 vaka olduğunu ve bazı ülkelerdeki vakaların seyahatle ilgili olmayıp yerel vakalar olduğunu vurguladı. ECDC, Omicron vakalarındaki hastalık şiddetinin ya asemptomatik (belirtisiz) ya da hafif olduğunu belirterek Şimdiye kadar, Omicron ile ilgili herhangi bir ölüm bildirilmemiştir ifadelerini kullandı.

BAZI ÜLKELERDEKİ VAKALAR SEYAHATLE İLGİLİ DEĞİL

ECDC, başlangıçta rapor edilen Omicron vakalarının seyahatle bağlantılı olduğunu ancak Avrupa Gözetim Sistemine (TESSy) bildirilen vakaların son günlerde seyahatle ilgili olmayan yerel kümelerde ortaya çıkmaya başladığını açıkladı. Buna göre, Omicron vakalarının 22si (yüzde 13) seyahatle girdiği ve bunlardan 121inin (yüzde 70) ise yerel bulaşmayla ortaya çıktığı tespit edildi. Seyahatle bulaşmayan Omicron ülkeleri arasında; Belçika, Danimarka, Finlandiya, İspanya ve İzlanda olduğu ve bu durumun hastalığın tespit edilmeden bulaşmaya devam edeceği yönünde bir gösterge olduğu belirtildi.

HASTLIĞI GEÇİRENLER OMİCRONA DAYANIKLI

ECDC, Bununla birlikte, tam olarak aşılanmadan önce enfekte olmuş bireylerden alınan serumlarla virüs etkisizleştirmenin, bu varyanta karşı etkili olmaya devam ettiğine dair göstergeler de var ifadelerini kullandı. Ancak bu göstergenin, aşının etkinliğinin, şiddetli geçiren hastalarda Omicron karşısında azaldığı anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Bununla birlikte, bu durumun özellikle bulaşmayı Önlemeye yönelik aşı etkinliğini azaltılabileceğine dair bir gösterge sağlar denildi.

AB ÜLKELERİ BAZINDA OMİCRON TABLOSU

ECDC, 21 AB ülkesinde Omicron vakası olduğunu açıkladı. Buna göre vaka bazında ülkeler arasında; Avusturya (17), Belçika (30), Hırvatistan (3), Çekya (5), Danimarka (154), Estonya (15), Finlandiya (9), Fransa (59), Almanya (28), Yunanistan (3), İzlanda (20), İrlanda (6), İtalya (13), Letonya (5), Lihtenştayn (1), Hollanda (36), Norveç (109), Portekiz (37), Romanya (2), İspanya (14) ve İsveç (16) bulunuyor.

GLOBAL BAZDA OMİCRON TABLOSU

AB dışındaki 41 ülkede 1800 doğrulanmış vaka bildirdiği ve bu ülkelerin; Arjantin, Avustralya, Bermuda (Birleşik Krallık), Botsvana, Brezilya, Kanada, Şili, Küba, Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fiji, Gana, Hindistan, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Malavi, Malezya, Maldivler, Meksika, Namibya , Nepal, Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Sri Lanka, İsviçre, Tayland, Tunus, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Zambiya ve Zimbabve olduğu açıklandı. Dünya genelinde 62 ülkede 2.382 Omicron vakası rapor edildiği vurgulandı.



