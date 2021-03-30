HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uğur Şahin: Eldeki aşılar hemen vurulmalı

Uğur Şahin: Eldeki aşılar hemen vurulmalı

30.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biontech kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayılarına işaret ederek eldeki aşıların tümünün kullanılması çağrısı yaptı.

Uğur Şahin: Eldeki aşılar hemen vurulmalı

Şahin, yaz ayları için de uyarıda bulundu.Eşi Prof. Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı geliştirdikleri mRNA bazlı aşı ile dünya çapında büyük bir üne sahip olan BioNTech kurucusu ve yöneticisi Dr. Uğur Şahin, koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Alman televizyon kanalı RTL'nin sorularını yanıtlayan Şahin, eldeki aşıların tümünün kullanılması ve aşıların ikinci doz için stok yapılmaması çağrısı yaptı. Şahin, "Eldeki bütün aşılar, her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesi ile uygulanmalı" dedi. Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Yaz uyarısı

Ortağı olan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili ilaç tröstü Pfizer ile birlikte 65 ülkeye aşı gönderen BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Şahin, "Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi.

Şahin, bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde "daha sert bir kapanmanın" zorunlu olacağını ifade etti. Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda "normalleşmeye dönmenin" mümkün olduğunu ve kış aylarında da yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, "Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, son 24 saat içinde 9 bin 549 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu sayı geçen salı kaydedilen sayıdan 2 bin 64 daha fazla. 100 bin kişide yedi gün içinde yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri ise 134,4'ten 135,2'ye yükseldi. Almanya'da birçok bilim insanı ve siyasetçi artan enfeksiyon sayılarından ötürü kısıtlamaların sertleştirilmesini talep ediyor ve "üçüncü dalga"uyarısında bulunuyor.

Reuters,dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Avrupa'daki aşı krizi sonrası dikkat çeken Rusya detayıAvrupa'daki aşı krizi sonrası dikkat çeken Rusya detayı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Avusturya, 1 milyon doz Sputnik V aşısı almak için Rusya ile görüşüyor

Avrupa'daki aşı krizi sonrası dikkat çeken Rusya detayı

Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı! Saldırganların bulunması için ödül koydu

Saldırganların bulunması için 10 bin Euro ödül koydu

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in davası 2. gününde

Dava 2. gününde! Suçlu bulunursa alacağı ceza

NASA'nın Van Gölü fotoğrafı yarı finalde!

NASA'nın Van Gölü fotoğrafı yarı finalde!

Uganda’da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı

38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı!

IŞİD kabusu geri mi dönüyor? Bir kasabayı ele geçirdiler

IŞİD kabusu geri mi dönüyor? Bir kasabayı ele geçirdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.