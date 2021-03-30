Uğur Şahin: Eldeki aşılar hemen vurulmalı

Şahin, yaz ayları için de uyarıda bulundu.Eşi Prof. Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı geliştirdikleri mRNA bazlı aşı ile dünya çapında büyük bir üne sahip olan BioNTech kurucusu ve yöneticisi Dr. Uğur Şahin, koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Alman televizyon kanalı RTL'nin sorularını yanıtlayan Şahin, eldeki aşıların tümünün kullanılması ve aşıların ikinci doz için stok yapılmaması çağrısı yaptı. Şahin, "Eldeki bütün aşılar, her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesi ile uygulanmalı" dedi. Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Yaz uyarısı

Ortağı olan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili ilaç tröstü Pfizer ile birlikte 65 ülkeye aşı gönderen BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Şahin, "Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi.