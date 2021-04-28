Uğur Şahin: ‘‘Fikri Mülkiyet Muafiyeti Çözüm Değil’’

Merkezi Almanya’da bulunan BionTech firmasının kurucusu Uğur Şahin, bir süredir tartışılan Corona virüsü aşıları için fikri mülkiyet muafiyeti verme yönteminin aşı üretimini arttırmak için doğru yol olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki Salı günü yaptığı açıklamada Biden yönetiminin bir süredir bu tür muafiyetleri üretimi hızlandıracak ve tedariki arttıracak yöntemler arasında değerlendirdiğini kaydetmişti. Psaki ancak henüz konuyla ilgili karara varılmadığını da söylemişti.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin ise bunun bir çözüm olmayacağını söyledi.

Elçi-RNA yöntemiyle geliştirilen Corona aşısını Pfizer ortaklığıyla hem üreten hem de pazarlayan BioNTech firması aşının üretiminin zor olduğu ve belli üretim ortaklarıyla yakın işbirliğinin daha doğru bir yaklaşım olacağı görüşünde.

Şahin, Almanya Yabancı Muhabirler Derneği’ne yaptığı açıklamada ‘‘Yetkin üreticilere özel izin verilmesinin yollarını değerlendiriyoruz’’ dedi.

Bunun, dünyanın çeşitli yerlerine dağıtılan aşıların birbirinin aynısıolmasını sağlayacağını belirten Şahin, lisanslı üreticilerin en erken bu yılın sonunda üretime katkı sağlayabileceğini kaydetti.