Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz

Uğur Şahin, Almanya'da Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ve şirketin ürettiği aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki durum ile ilgili bir soruya cevap veren Şahin, "Türkiye’ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak onları önce üretmek zorundayız." dedi.

Şahin, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile haftalardır görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, "Şimdi ilk dozları teslim ettik. Türkiye’ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve ağustosta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz." dedi.

"AŞI HELAL"

Sadece Müslüman ülkelerin değil, Yahudilerin de aşının içeriğine ilişkin sorular sorduğunu belirten Şahin, aşı için kullanılan maddelerin hayvansal kaynaklı olmadığını ve bu konuda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

Şahin, buna ilişkin bilgi isteyen Ortodoks Yahudilere, aşının içeriğine ilişkin bilgilerin de iletildiği bilgisini paylaşarak, "Aşının helal olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.