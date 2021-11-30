Uğur Şahin Omicron’a Karşı Aşıya Güveniyor

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Pfizer ile birlikte ürettikleri Corona virüsü aşısının yeni Omicron varyantından kaynaklanan herhangi bir ciddi hastalığa karşı büyük ihtimalle güçlü koruma sunacağını söyledi.

İki veya üç doz BioNTech Comirnaty aşısı olan kişilerin kanını analiz ederek, bu kanda bulunan antikorların Omicron'u etkisiz hale getirip getirmediğini görmek ve yeni aşılara ihtiyaç olup olmadığına ışık tutmak için laboratuvar testlerinin gelecek iki hafta sürmesi bekleniyor.

BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, "Bu kişilerin Omicron'un neden olduğu ağır hastalıklara karşı önemli ölçüde korumaya sahip olacağını düşünüyoruz" dedi. Şahin, ağır hastalığı hastane veya yoğun bakım gerektiren şeklinde tanımladı.

Şahin, laboratuvar testlerinin Omicron nedeniyle hafif ve orta dereceli hastalıklara karşı ise aşı korumasında bir miktar kayıp göstermesini beklediğini, ancak bu kaybın boyutunu tahmin etmenin zor olduğunu da kaydetti.

Biyoteknoloji firması, 2 milyardan fazla dozun teslim edildiği aşısının güncellenmiş bir versiyonu üzerinde hızla çalışıyor, ancak bunun gerekli olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Şahin, güçlendirici doz yaptırmanın, yalnızca iki dozluk aşıya, herhangi bir şiddetteki Omicron enfeksiyonuna karşı muhtemelen bir koruma katmanı sağlayacağını kaydetti.

Ancak Şahin, "Bence özellikle endişelenmek için bir neden yok. Şu anda beni endişelendiren tek şey, aşı yaptırmamış kişilerin olması" dedi.

BioNTech'in ihtiyatlı güveni, Moderna’dan gelen açıklamayla çelişti. Moderna CEO'su Stephane Bancel, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Mevcut aşıların Omicron’a karşı etkisinin Delta’daki kadar güçlü olacağını düşünmüyorum. Henüz koruma etkisi ne kadar olacak net değil. Verileri görmek gerek. Ancak konuştuğum tüm bilimadamları sonuçların pek de iyi olmayacağını söylüyor”demişti.

Uğur Şahin ise, vücutta aşılamayla üretilen antikorların yeni varyanta tutunmakta zorluk çekebileceğine, ancak başka bir bağışıklık savunma hattı olan T hücrelerinin, Omicron'un spike proteininin değişime uğramamış büyük kısımlarını tanımaya ayarlandığına dikkat çekti.

Antikorlar virüslere doğrudan bağlanır ve enfeksiyonları önlerken, daha uzun süreli T-hücreleri virüs tarafından ele geçirilmiş hücrelere saldırır, virüslerin kopyalanarak çoğalmasını ve ciddi hastalığı önler.

Pfizer ve BioNTech, Alfa ve Delta varyantlarını hedeflemek için Çin'de bulunan orijinal virüse dayanan elçi RNA tabanlı aşılarının versiyonlarını zaten geliştirdiler ve klinik deneyleri sürdürüyorlar.

Bu çabalar ticari ürün elde etme amacı taşımıyor. Hedef, gelecekte herhangi bir aşının onaylanmasını hızlandırmaya yardımcı olmak adına ülkelerin ilaç düzenleme ve denetleme kurumlarıyla bir rutin oluşturmak.

Şahin, kurumların bu nedenle insanlar üzerinde test yapılmasını ve herhangi bir Omicron'a özgü aşı uyarlaması için bağışıklık tepkilerinin analizini istemelerinin, olası görünmediğini belirtti.

Uğur Şahin, düzenleyicilerin onayı sonrasında, 25-50 milyon dozluk ilk partinin piyasaya sürülmesinin yine de yaklaşık 100 gün süreceğini söyledi.

AB ilaç düzenleme kurumu EMA, gerekirse Omicron'u hedef alan aşıları üç ila dört ay içinde onaylayabileceğini, ancak mevcut aşıların koruma sağlamaya devam edeceğini bildirmişti.

Sadece aşılar değil tedavilerin de etkisi az olabilir

Öte yandan ilaç firması Regeneron, COVID-19 antikor ilacının Omicron'a karşı daha az etkili olabileceğini söyledi ve mevcut tedavilerin etkinliği hakkındaki korkuları arttırdı.

Regeneron, Omicron'un bireysel mutasyonlarına ilişkin çalışmasına dayanarak, "hem aşı kaynaklı hem de monoklonal antikorla taşınan bağışıklığın nötralizasyon aktivitesinde azalma olabilir" dedi ve analizin COVID-19 antikor kokteyli REGEN-COV'u içerdiğini de belirti.

Varyantın genetik dizisini kullanarak potansiyel etkiyi ölçmek için daha fazla çalışma yaptıklarını da kaydeden Regeneron’un CEO’su Len Schleifer, tedavide kullanılan antikorlardan birinin muhtemelen darbe alacağını, diğerinin ise daha az etkileneceğini söyledi.

Schleifer, "Tıpkı aşıların uyarlanması gerekeceği gibi, muhtemelen monoklonal tedavimizi de sürekli uyarlamamız gerekecek"dedi.

Benzer bir monoklonal antikor tedavisi olan ilaç firması Eli Lilly de, Reuters haber ajansına yazılı açıklamasında, terapilerinin Omicron üzerindeki nötralizasyon aktivitesini anlamak için çalıştıklarını bildirdi.

Rakip firmalardan Vir Biotechnology de Omicron dizisine dayanarak, antikor tedavisi sotrovimabın varyanta karşı etkisini koruyacağını söyledi. Şirket, "etkinin süreceğini laboratuvarda doğrulamak için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Gilead da şu anda COVID-19'u tedavi etmek için onaylanmış tek antiviral olan damar içi tedavisi Remdesivir'in, Omicron dahil olmak üzere şu anda tanımlanmış varyantlara karşı etkili olmaya devam edeceğine inandığını bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, onaylı COVID-19 aşılarının Omicron'a karşı etkinliğini değerlendirdiğini ve önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla bilgiye sahip olmayı beklediklerini bildirdi.

