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Uğur Şahin patent tartışmalarına bu kez sert çıktı!

12.05.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin son dönemde gündeme gelen patent ve fikri mülkiyet konularına çok sert açıklama ile yanıt verdi. Şahin, "Gelişmiş ülkeler şunu anlamalı, bir kez yardım etmek işe yaramaz" dedi.

Uğur Şahin patent tartışmalarına bu kez sert çıktı!

Kıvılcımını ABD Başkanı Joe Biden’ın attığı, “Aşı şirketlerinin fikri mülkiyetin korumasından feragat etmelerini destekliyorum” açıklamasının ardından BioNTech’in kurucusu Uğur Şahin’den çok sert ve net bir açıklama geldi.

Biden’ın açıklamasından sonra birçok ülkenin benzer yönde açıklamalar yapmasına yanıt veren Şahin, Almanya’nın saygın dergilerinden Der Spiegel’e konuştu. Biden’ın açıklamalarının ardından Moderna, BioNTech ve Pfizer şirketlerinin hisseleri borsada değer kaybı yaşarken Şahin, patent ve fikri mülkiyet konusunda feragat etmenin anlamsız olduğunu söyledi.

“GELİŞMİŞ ÜLKELER ŞUNU ANLAMALI…”

Şahin, “Gelişmiş ülkeler şunu anlamalı, bir kere yardım etmek yeterli olmaz. Hükümetler, üreticiler ve kurumlar yoksul ülkelere düzenli olarak yardım etmeli. BioNTech, bu tür ülkelere hiçbir kâr amacı gütmeden düşük fiyatlarla aşı sağlıyor. Fikri mülkiyetin korunmasından feragat etmek bir çözüm değil” dedi.

Şahin sözlerine, “Patentler aşının üretiminde ya da tedariğinde sınırlayıcı unsurlar değil. Patentlerin kaldırılması küresel aşı üretimini ya da tedariğini yakın ya da orta vadede artırmayacaktır. Sürecin tıkandığı nokta formülün az bilinir olması değil, ham maddeye erişim, fabrika sayısı ve etkili bir tedarik zinciridir” diye devam etti.

Şahin aynı zamanda şirketin odak noktasının “sadece koronavirüs” olmadığını söylerken, “Teknolojimizi geliştirmek istiyoruz, kanser aşısının yanı sıra HIV, tüberküloz, grip aşılarını da üretmek istiyoruz. Ayrıca yeni talepler de geliyor. Sıtma aşısı geliştirmek de yeni bir önceliğimiz olacak” ifadesini kullandı.

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