Uğur Şahin Türkiye’ye verilecek aşılar için takvimi açıkladı

Dr.Uğur Şahin, 30 milyonu Haziran sonuna kadar olmak üzere Eylül sonuna kadar Türkiye'ye toplam 120 milyon doz aşı vereceklerini duyurdu.Koronavirüs Bilim Kurulu, 17 gün süren sıkı kapanmanın ardından bugün ilk kez toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısına bugün, koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları Dr.Özlem Türeci ile Prof.Dr.Uğur Şahin de katıldı. Sağlık Bakanı Koca'nın yönettiği Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan BioNTech şirketinin kurucusu Prof.Dr.Uğur Şahin, Türkiye'ye verilecek aşılar için tedarik takvimini açıkladı. Aralık ayından bu yana Bakan Koca ile iki veya üç hafta aralıklarla telefonla görüştüklerini ve her seferinde talep edilen ve sözü verilen dozun artırıldığını belirten Uğur Şahin, bugün de toplam 120 milyon doz aşının Türkiye'ye yollanması konusunda bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz Prof.Dr.Şahin'in açıklamasına göre, BioNTech/Pfizer şirketi ortaklığında üretilen aşıdan Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz, Eylül sonuna kadar da anlaşmaya varılan 120 milyon doz aşının tamamı Türkiye'ye yollanacak. Şahin, son iki haftadır ekiplerinin Türkiye'ye ne kadar tedarik garantisi verileceğine dair planlar yaptıklarını söyledi ve "Allahın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.

"Somut icraat görmek istiyoruz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 26 Mayıs'tan itibaren 15 Haziran'a kadar 14,2 milyon doz BioNTech aşısının gelişinin planlandığını ve kararlaştırıldığını açıkladı. Bakan Koca, aşı takvimini Uğur Şahin'e basın toplantısında da onaylatarak, 6,1 milyon dozun kendilerine teslim edildiğini ve önümüzdeki dört ayda da 120 milyon dozun teslimat garantisinin verildiğini vurguladı ve "Vatandaşımızın sizden duyması önemli hocam" diyerek de olası endişeleri gidermeye çalıştığı dikkat çekti. "Artık 'gelecek', 'olacak' demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız artık bu aşıya ulaşmak istiyor, başka bir gündem maddemiz de yok hocam" diyerek Sağlık Bakanı Koca konuya verdikleri önemi vurguladı. Uğur Şahin de şimdiye kadar imkanlarının sınırlı olduğunu, ancak son dönemde imkanlarının artırıldığını, dolayısıyla büyük bir terslik çıkmazsa söz konusu 120 milyon dozun Eylül sonuna kadar gönderileceğini teyit etti. 30'dan fazla varyanta karşı etkisi iyi Uğur Şahin, Sağlık Bakanı Koca'nın sorusu üzerine, geliştirdikleri ve Türkiye'ye de Eylül sonuna kadar 120 milyon doz vermeyi taahhüt ettikleri aşılarını, şimdiye kadar 30'dan fazla virüs varyantına karşı da denediklerini ve başarı oranının yüksek olduğunu söyledi. Bu hafta da Hindistan'da ortaya çıkan ve çok tehlikeli olduğu belirtilen mutasyona uğramış varyanta karşı da denendiğini, sonuç önümüzdeki günlerde açıklanacak olsa da, ona karşı da BioNTech'in yüzde 70-75 oranında koruma sağlamasını beklediklerini söyledi.