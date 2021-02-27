Uğur Şahin: Vaka sayıları mayıs sonunda hissedilir derecede azalır

Şahin koronavirüs aşısının iki yılda bir tekrarlanmasının gerekebileceğini de ifade etti.Koronavirüse karşı dünya çapında eşi Özlem Türeci ile birlikte, mRNA teknolojisi ile ilk aşıyı üreten, BioNTech'in kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, aşılamaların planlandığı gibi yapılması durumunda mayıs ayı sonu ya da haziran başında Almanya'da vaka sayılarının hissedilir derecede azalacağı öngörüsünü dile getirdi.

İngiltere varyantı ile ilgili olarak, "Şu an B.1.1.7'nin Almanya'da yayılmaya başlaması gibi bir sorunumuz var. Mart ayının ortasından itibaren, aşı olan ilk grupta yer alan yaşlı kişiler arasında ölüm vakası sayısı düşecektir" dedi.

"Yaz sonuna doğru kontrol altına alınır"

55 yaşındaki bilim insanı Şahin ayrıca, yeterince insanın aşı olması durumunda koronavirüs salgınının Almanya'da yaz sonuna doğru çok daha iyi kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Bunun bir daha yeni enfeksiyonlar görülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Şahin, "…ancak yeniden normal hayatımıza dönebiliriz" ifadesini kullandı.