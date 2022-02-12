Uğur Şahin ve Özlem Türeci Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından kendilerine verilen Yılın Atatürkçüsü Ödülünü kabul etmedikleri ortaya çıktı. Geniş yankı uyandıranolay sebebiyle birçok vatandaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tepki gösterdi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci Atatürkçü Düşünce Derneği ödülünü neden reddetti? Uğur Şahin ve Özlem Türeci Yılın Atatürkçüsü Ödülünü niye kabul etmedi? Olaya ilişkin detaylara haberimizde değindik.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ÖDÜLÜNÜ NEDEN REDDETTİ?

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından kendilerine verilen Yılın Atatürkçüsü Ödülünü kabul etmediklerini duyuruldu. Söz konusu açıklama Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapıldı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci konuya ilişkin henüz bir açıklama yaptı.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ YILIN ATATÜRKÇÜSÜ ÖDÜLÜNÜ NİYE KABUL ETMEDİ?

Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketinin kurucusu bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Yılın Atatürkçüsü Ödülünü neden kabul etmediklerine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı fakat birçok vatandaş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşanan duruma tepki gösterdi.

Biontech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilen ödülü neden kabul etmedikleri konusunda Atatürkçü Düşünce Derneği ile BioNTech firması arasındaki ödül yazışmalarının kamuoyuyla paylaşılması istenildi.

UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

Uğur Şahin, Hatay'da dünyaya geldi. 55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.

İmmünolog ve onkolog olan Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü.

Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin'in hayali doktor olmaktı. Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor bu hayali gerçek kılan Şahin, bugün eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında. İngiliz Telegraph gazetesine göre çift, ilk şirketleri Ganymed'i 1,4 milyar euroya satmıştı.

Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın 93'üncü zengini unvanını aldı.

ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR?

Melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, firmanın ‘baş tıp görevlisi’ olarak aşının geliştirilmesinde büyük rol oynadı.

Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alanda aşı çalışmalarına yöneldi. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalışırken 2008’de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech’te bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor

