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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye İspanya'dan Asturias Prensesi ödülü

23.10.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi ödülleri sahiplerini buldu.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye İspanya'dan Asturias Prensesi ödülü

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu'nda düzenlenen törene Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia, tahtın ilk veliahtı 16 yaşındaki Asturias Prensesi Leonor, ikinci veliahtı Prenses Sofia, kralın annesi Kraliçe Sofia, İspanyol hükümetinden 4 bakan ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ile davetliler katıldı.

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İLK DEFA TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Asturias Prensesi ödüllerinde teknik ve bilimsel çalışmalar dalında ödüle layık görülen Kovid-19 aşısını bulan BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin 1981 yılından bu yana verilen ödüllerde ilk Türk olmalarından dolayı, tören alanında Türk bayrağı da ilk defa dalgalandı.

"Kovid-19 ile ilgili aşı çalışmalarıyla insan sağlığını koruyan çözümler üretme ve aşıların diğer hastalıklara karşı kullanımı için umut yolu açmalarından" dolayı ödüle layık görülen 7 bilim insanı, ödüllerini aldıktan sonra Kraliyet Ailesi üyeleri ve salondaki katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Törende, ödül kazananlara Joan Miro heykelciği, diploma, rozet ve 50 bin avro verildi.

"AYNI MEYDAN OKUMALARI VE RİSKLERİ PAYLAŞIYORUZ"

Kral 6. Felipe, törende yaptığı konuşmada, "Kısa bir zamana kadar hepimiz için bilinmez olan bir dönemi yaşadık. Dünyayı etkileyen değişiklikler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bunlar toplumları şekillendiren, eşitsizlikleri doğuran, tansiyonları artıran değişiklikler. Dünyanın mevcut dinamizmi hayatımızı her geçen gün daha da küresel bir hale getiriyor ve aynı meydan okumaları ve riskleri paylaşıyoruz. Bu, kendinizi izole edemeyeceğiniz veya yalnız yürüyemeyeceğiniz bir dünya sahnesi." dedi.

Macar biyokimyacı Katalin Kariko ise şunları kaydetti:

"Bilimsel buluşların yolu asla düz değildir. Her sürecin eğrileri doğruları vardır ve uluslararası iş birliğine, birçok bilim insanının katkısına ihtiyacı vardır. Önemli olan soru sormaya ve merak etmeye devam etmektir. Buradan salgın döneminde ilk sırada yer alan tüm sağlık görevlilerine de teşekkür etmek istiyorum. Hastalarının hayatlarını kurtarmak için inanılmaz risklere göğüs gerdiklerinin farkındayız. Bizlere daha fazla çalışmak ve yaşam kurtaran aşıların bulunmasını sağlamak için güç verdiler."

2021 Asturias Prensesi Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

Teknik ve Bilimsel Araştırmalar: BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, BioNTech RNA Pharmaceuticals'ın Başkan Yardımcısı ve biyokimyacı Katalin Kariko (Macaristan), Moderna'nın kurucusu Derrick Rossi (Kanada), Pensilvanya Üniversitesi'nde immülog Drew Weissman (ABD), immülog Philip Felgner (ABD) ve Vaccitech'in kurucularından aşı uzmanı Sarah Gilbert (İngiltere)

Sanat: Marina Abramoviç (Sırbistan)

İletişim ve İnsani Bilimler: feminist gazeteci yazar Gloria Steinem (ABD)

Sosyal Bilimler: ekonomist ve filozof Amartya Sen (Hindistan)

Spor: 2020 Tokyo Paralimpik oyunlar yüzme şampiyonu Teresa Parales (İspanya)

Edebiyat: Emmanuel Carrere (Fransa)

Uluslararası İş birliği: Afrika'da kadın eğitim kampanyaları yürüten sivil toplum örgütü CAMFED

Uzlaşma: Gıda yardımları yapan İspanyol aşçı Jose Andres ve World Central Kitchen (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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