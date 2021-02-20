Uğur Şahin'den aşı fiyatı açıklaması

Uğur Şahin, Pfizer ile birlikte üretilen koronavirüs aşısı için AB'den yüksek fiyat talep edildiği yönündeki iddiaları reddetti.ABD'li ilaç şirketi Prfizer ile birlikte koronavirüse karşı mRNA teknolojisi ile aşı üreten Alman BioNTech'in kurucusu ve yöneticisi Dr. Uğur Şahin, Alman basınında yer alan aşı fiyatına ilişkin iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bild gazetesine konuşan Uğur Şahin, sanayi ülkeleri için geçen temmuz ayında sipariş miktarına göre bir fiyat modeli hazırlandığını söyledi. Şahin, "Sipariş miktarına göre fiyat 15 euro ile 30 euro arasında yer alıyor" dedi. 22 Temmuz'da ABD ile yeni parametreler doğrultusunda bir anlaşma yapıldığını ve aşı için 19,50 dolarlık bir fiyat belirlendiğini ifade eden Şahin, "Bu fiyat modeli tüm sanayi ülkelerine teklif edildi" dedi.

Alman yayın kuruluşları NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung; BioNTech/Pfizer'ın Avrupa Birliği'nden (AB) geçen haziran ayında bir doz aşı için 54,08 euro talep ettiğini ancak tarafların kasım ayında 15,50 euro üzerinde anlaştığını öne sürmüştü.