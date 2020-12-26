Uğur Şahin'den Çin Aşısı Yorumu

Amerikan Pfizer firmasıyla Corona virüsü aşısını geliştiren, eşi Dr. Özlem Türeci'yle birlikte Alman BioNTech firmasının kurucusu ve CEO’su olan Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye’de yakında kullanımına başlanacak olan Çin’deki Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısını yorumladı. Şahin, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, “Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç sakınca olmasın. Şimdiye kadar gördüğüm bütün aşılar iyi etki gösteriyor ve yardım edebilir” dedi. Şahin, geliştirdikleri aşının üretim kapasitesini arttırmayı planladıklarını ve bu süreçte diğer şirketlerle de işbirliği yapmaya açık olduklarını belirtti. Uğur Şahin, Türkiye’de bir ofis açmayı düşündüklerini de kaydetti. Gelecek yılın sonuna kadar 1,3 milyar doz aşı dağıtmayı planladıklarını ve “normal hayata” dönebilmek için gelecek kışa kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini söyleyen Şahin, "Gelecek yıl için Pfizer şirketiyle beraber 1 milyardan fazla doz üretmek istiyoruz. 80'den fazla ülkeye bu dozları dağıtmamız gerekiyor” dedi.

Şahin, bunun kolay bir süreç olmadığına, aşının kompleks bir şekilde yapıldığına işaret ederek, “Yine başka şirketlerle iş birliğine başlayacağız. Kapasiteyi nasıl yükseltebiliriz diye planlarımızı uygulayabilirsek Ocak veya Şubat ayında bildirebiliriz. Ben yükseltebileceğimize inanıyorum. Daha elimizde garantili bir plan yok” diye konuştu. Ankara, BioNTech ve Pfizer ile Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşının Türkiye’ye teslimi için anlaşma yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Cuma günü açıkladığı anlaşmaya göre, ileriki süreçte de 30 milyon doza kadar aşı aynı şartlarda temin edilebilecek. "Türkiye'de yer açmak istiyoruz, Türkiye'ye yatırım yapmak istiyoruz" Şahin, TÜBİTAK’la görüşmeler yaptıklarını ve gelecek yıl sonuna kadar 30 milyon aşıyı Türkiye’ye göndermeyi amaçladıklarını bildirdi. “Bu anlaşma çok mutlu ediyor bizi. Türkiye doğduğumuz ülke, anavatanımız. Kalbimizin olduğu yer. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk” diyen Şahin, Türkiye’ye yatırım yapmak istediklerini vurgulayarak, “Türkiye’de hem araştırma yapmak istiyoruz. TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Birkaç üniversitede profesörlerle çalışmaya başladık. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz” dedi.