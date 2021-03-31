Uğur Şahin'den Corona Aşısında 'İkinci Doz' Uyarısı

BioNTech'in kurucusu Prof. Uğur Şahin, Corona virüsüne karşı mücadelede eldeki aşıların tümünün kullanılmasını ve ikinci doz için stok yapılmamasını tavsiye etti. Almanya’daki vaka sayılarında yaşanan artışı endişe ile izlediğini belirten Şahin, "Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları büyük bir hızla artıyor. Yeni ve sert kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyecek vaktimiz kalmadı" dedi. Kısıtlamaların bir an önce sertleştirilmesi gerektiğini belirten Şahin, aksi takdirde yaz aylarında daha da ciddi bir kapanmanın şart olacağına vurgu yaptı. Aşılama sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirten BioNTech yöneticisi, "Eldeki bütün aşılar uygulanmalı" dedi. Şahin, "Önümüzde zorlu bir 3-4 aylık dönem var. Aşılar zamanında teslim edilir, aşılama büyük bir sorun yaşanmadan devam ederse, yaz aylarının sonunda normalleşmeye başlayabilir, önümüzdeki kışı kısıtlamalar olmadan geçirebiliriz" diye konuştu. AstraZeneca aşısının durdurulması kaos yaratabilir Öte yandan Almanya'da kullanımda olan üç Corona virüsü aşısından biri olan AstraZeneca’nın 60 yaş altındakilere kişilere uygulanmasının durdurulmasıyla, ülkedeki aşılama sürecinde kaos bekleniyor. Almanya Aşı Komisyonu (STIKO), kaydedilen yeni yan etkiler raporunun ardından AstraZeneca aşısının 60 yaş altındakilere uygulanmasının sona erdirilmesini tavsiye etmiş ve federal hükümet ülke çapında aşılama merkezlerindeki ilgili randevuların iptal edilmesine karar vermişti.

Salı gecesi eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla bir kriz toplantısında görüşen Başbakan Angela Merkel, karara gerekçe olarak "çok ender görülen ancak şiddetli yan etkileri" gösterdi. Söz konusu yan etkilerin aşının yapılmasından dört ila 16 gün sonra ağırlıklı olarak 60 yaş altı kişilerde, özellikle de kadınlarda ortaya çıktığını söyleyen Merkel, aşının uygulanmasının ardından beyin damarlarında kan pıhtılaşması vakalarının görülmesi sonrasında aşıyla ilgili yeni incelemelerin gerekli olduğunu, STIKO’nun araştırmalarının Nisan sonunda netleşeceğini aktardı. Merkel, "Bu, örtbas edilebilecek bir konu değil. Eldeki verileri ciddiye almayıp, AstraZeneca’nın kullanımına devam kararı almış olsaydık, suçlu duruma düşerdik. Bilim güven demektir. Ben ve hükümetin bu prensiple hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. Almanya’da bugüne kadar 2 milyon 700 bin civarında AstraZeneca aşısı yapıldığını belirten Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşılamanın durdurulmasını "aşılama süreci açısından büyük bir sorun" olarak nitelerken, yaz sonuna kadar isteyen herkesin aşı olabileceği yönünde verilen sözün yerine getirilmesinin zorlaştığını ifade etti.