Uğur Şahin'in 2021 Hedefi 2 Milyar Doz BioNTech Aşısı

BioNTech şirketinin kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin, Corona virüsü salgınına karşı geliştirdikleri "Comirnaty" adlı aşının üretiminde, 2021 hedefinin 2 milyar doz olduğunu duyurdu. Yatırım şirketi JP Morgan’ın sağlık videokonferansına katılan Şahin, daha önce 1,3 milyar doz olarak planlanan üretimin, önümüzdeki aylarda açılacak yeni üretim tesislerinin de sayesinde, 2 milyara çıkabileceğini belirtti. Almanya’nın Marburg kentinde bulunan ve Şubat ayının sonunda açılması beklenen tesiste 750 milyon doz aşı üretebileceği bilgisini veren Şahin, şimdiye dek 43 ülke ile satış anlaşması yaptıklarını ve 32,9 milyon doz aşının teslim edildiğini söyledi. BioNTech'in Mainz'teki fabrikasında yapılan üretimin yanı sıra, şirketin ABD'li ortağı Pfizer'ın Belçika'nın Puurs kentindeki tesisinde üretimin sürdüğü, ayrıca Almanya ve başka Avrupa ülkelerinin çeşitli kentlerinde yeni tesis arayışında olduğu biliniyordu. Prof. Dr. Şahin, aşının bir ampulünden 5 yerine 6 doz çıkarılmasına izin verilmesini de olumlu bir gelişme olarak tanımlarken, bunun da daha fazla kişinin aşılanabilmesine imkan sağlayacağını söyledi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) geçen hafta, ampullerden doz arttırımı için 35 mikrolitrelik doza özel şırınga kullanılmasına onay vermişti.

BioNTech aşısının mimarlarından Uğur Şahin, "Comirnaty" aşısını 10 ay gibi kısa bir sürede geliştirdiklerini anımsatarak, aşının hastalığına karşı "yüzde 95'ten fazla etkili olduğunu" yineledi. Aşının 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildiğini, etkisinin 65 yaş üstündekilerde bile yüzde 94 oranında olduğunu söyleyen Şahin, denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığını da ekledi. BioNTech'in CEO’su, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu da hatırlattı ve "Virüsü çeşitli varyantlarına karşı test ettik. Aşı, ürettiği bağışıklık tepkisi ile hepsinde bütün virüs türlerini etkisiz hale getirdi" dedi. Hem ABD’de de hem de AB’de acil kullanım onayı alan ilk şirket olduklarını vurgulayan Şahin, sürecin başarıya ulaşması durumunda, kendi geliştirdikleri aşıyla, 1 milyar insanın aşılanabileceğini ifade ederek, "Covid-19 salgını muhtemelen endemik hastalık olacak" dedi ve hastalığın gelecek on yıl içinde sadece belli bölgelerde, ancak pandemiye dönüşmeyen bir boyuta gerileyeceğiöngörüsünde bulundu.