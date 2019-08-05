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Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli noktalarında halkla buluşan ve kucaklaşan Uğur Soğutma’nın bu haftaki durağı Erzurum oldu.Alem FM radyosunda “Kafa Açan Uzman” programının ana sponsoru olan Uğur Soğutma ile Alem FM iş birliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikte birçok sürpriz hediyeler, ücretsiz yiyecek ve içecek ikram edildi.Forum Erzurum önünde gerçekleştirilen “Kafa Açan Uzman” özel yayınıyla Erzurumlular keyifli anlar yaşarken, etkinlik alanında Uğur Soğutma tarafından ücretsiz dağıtılan soğuk yiyecek ve içeceklerle de ferahladılar.

Türkiye’nin çeşitli noktalarında halkla buluşan ve kucaklaşan Uğur Soğutma’nın bu haftaki durağı Erzurum oldu.
Alem FM radyosunda “Kafa Açan Uzman” programının ana sponsoru olan Uğur Soğutma ile Alem FM iş birliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikte birçok sürpriz hediyeler, ücretsiz yiyecek ve içecek ikram edildi.
Forum Erzurum önünde gerçekleştirilen “Kafa Açan Uzman” özel yayınıyla Erzurumlular keyifli anlar yaşarken, etkinlik alanında Uğur Soğutma tarafından ücretsiz dağıtılan soğuk yiyecek ve içeceklerle de ferahladılar. Yine etkinlik alanında, ziyarete gelen misafirler için sergilenen ve Kurban Bayramına özel indirimli ürünler Uğur Soğutmanın uzman kişileri tarafından tanıtıldı ve ürünler hakkında detaylı bilgiler verildi.
Canlı yayına katılan iki Uğur Soğutma yetkili bayisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Alem FM programcıları Erzurumluların Uğur Soğutmaya olan büyük ilgisinden ve markaya gösterilen enerjiye hayran kaldıklarını söylediler. Ayrıca Kurban Bayramına kadar devam edecek olan “Kurban Bayramı’na” özel indirimlerin tüm Türkiye’deki Uğur yetkili bayilerinde ve ugur.com.tr adresinde olduğunu hatırlattılar. 11 aya varan taksit ve ücretsiz 7 yıl garanti fırsatı da Uğur’un kampanyaları arasında devam ediyor.

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte
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