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Uğur Yücel ‘Azınlıkta Kaldık’ ile izleyicileri kahkahalara boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 00:27 | Son Güncelleme

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile 20 yıl aradan sonra geri döndü.

Uğur Yücel ‘Azınlıkta Kaldık’ ile izleyicileri kahkahalara boğdu

Uğur Yücel, sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ ile 20 yıl aradan sonra geri döndü. Önceki akşam Ayvalık Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Yücel, günümüze uyarladığı gösterisi ile seyircisini kahkahalara boğdu.

Kerki Solfej’in açıkhava programı kapsamında Ayvalık’ta izleyicisi ile buluşan Uğur Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı. Türkiye’de Stand Up’ı başlatan kişi olduğunu belirten Uğur Yücel, “Türkiye’de Stand Up olayını başlatan benim. Bundan sonraki gösterilerimde ise Sit Down yapmayı düşünüyorum. Oturduğum yerden güldürüp para kazanacağım” diyerek seyircisini güldürdü.

Hem güldürdü hem müzik keyfi yaşattı
Gösterisinin bir bölümünde tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yapan Uğur Yücel, yeteneğiyle büyük alkış aldı.
Uzun yıllar televizyonda yaptığı işlerle de büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı, “Artık televizyonda yer almak istemiyorum. Kendimi sahnelerde sınayacağım” diyerek Azınlıkta Kaldık gösterisine devam edeceğinin sinyallerini verdi.

İki saatten fazla sahnede kalan Uğur Yücel, enerjisi ile izleyen herkesi kendine hayran bıraktı. Uğur Yücel’i Ayvalık’ta izlemeye gelenler arasında oyuncu Bülent Emrah Parlak’ta vardı.

Uğur Yücel ‘Azınlıkta Kaldık’ ile izleyicileri kahkahalara boğdu

Uğur Yücel ‘Azınlıkta Kaldık’ ile izleyicileri kahkahalara boğdu

Uğur Yücel ‘Azınlıkta Kaldık’ ile izleyicileri kahkahalara boğdu

Uğur Yücel ‘Azınlıkta Kaldık’ ile izleyicileri kahkahalara boğdu

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