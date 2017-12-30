Uğur Yücel çok sinirlendi: Siz kimsiniz lan?

Gümüşsuyu'nda bir mekandan çıkarken görüntülenen Uğur Yücel, kapıda gazetecilerin fotoğrafını çektiğini fark edince neye uğradığını şaşırdı. Ünlü oyuncu, "Siz kimsiniz lan? Nereden geldiniz?" diyerek mekana geri döndü.

Restoran personelini yanına çağıran Yücel, "Doğruyu söyleyin, bunları siz mi çağırdınız?" şeklinde hesap sordu. Yarım saatten fazla içerde oturup personelle konuşan Yücel, daha sonra taksi çağırttı. Tekrar dışarı çıkan Yücel, "Evladım ne yapıyorsunuz? Deli misiniz, nesiniz?" diyerek, oradan uzaklaştı. (Milliyet)