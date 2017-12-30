MAGAZİN

Uğur Yücel çok sinirlendi: Siz kimsiniz lan?

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 09:56 | Son Güncelleme 6 saat önce

Oyuncu Uğur Yücel, önceki gece Taksim Gümüşsuyu'nda bir arkadaşı ile buluştu. Mekan çıkışında gazetecileri karşısında gören usta oyuncu çok sinirlendi!

Uğur Yücel çok sinirlendi: Siz kimsiniz lan?

Gümüşsuyu'nda bir mekandan çıkarken görüntülenen Uğur Yücel, kapıda gazetecilerin fotoğrafını çektiğini fark edince neye uğradığını şaşırdı. Ünlü oyuncu, "Siz kimsiniz lan? Nereden geldiniz?" diyerek mekana geri döndü.

Restoran personelini yanına çağıran Yücel, "Doğruyu söyleyin, bunları siz mi çağırdınız?" şeklinde hesap sordu. Yarım saatten fazla içerde oturup personelle konuşan Yücel, daha sonra taksi çağırttı. Tekrar dışarı çıkan Yücel, "Evladım ne yapıyorsunuz? Deli misiniz, nesiniz?" diyerek, oradan uzaklaştı. (Milliyet)

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uğur yücel taksim

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