Uğur Yücel eridi!

Son Güncelleme 4 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 11:29 |4 saat önce

'Canım Ailem' dizisi ekibi Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Ozan güven, Erol Avı ve Funda Eryiğit gelenekselleşen hale gelen buluşmalarda bir araya geldi.

Birlikte vakit geçiren oyuncular, çektikleri fotoğrafı da sosyal medyada paylaştılar. “8 yıldız böyleyiz" diyen ekipte en dikkat çeken isim Uğur Yücel oldu.

Uğur Yücel eridi!

1 / 8 'Canım Ailem' dizisi ekibi Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Ozan güven, Erol Avı ve Funda Eryiğit gelenekselleşen hale gelen buluşmalarda bir araya geldi. Birlikte vakit geçiren oyuncular, çektikleri fotoğrafı da sosyal medyada paylaştılar.

2 / 8 "8 yıldız böyleyiz" diyen ekipte en dikkat çeken isim Uğur Yücel oldu. Bir dönem fazla kiloları nedeniyle sıkıntı yaşayan Uğur Yücel'in zayıflığı 'yok artık' dedirtti.

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8