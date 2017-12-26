MAGAZİN

Uğur Yücel eridi!

MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 11:29 | Son Güncelleme 4 saat önce

'Canım Ailem' dizisi ekibi Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Ozan güven, Erol Avı ve Funda Eryiğit gelenekselleşen hale gelen buluşmalarda bir araya geldi.

Birlikte vakit geçiren oyuncular, çektikleri fotoğrafı da sosyal medyada paylaştılar. “8 yıldız böyleyiz" diyen ekipte en dikkat çeken isim Uğur Yücel oldu.

Uğur Yücel eridi!

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'Canım Ailem' dizisi ekibi Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Ozan güven, Erol Avı ve Funda Eryiğit gelenekselleşen hale gelen buluşmalarda bir araya geldi. Birlikte vakit geçiren oyuncular, çektikleri fotoğrafı da sosyal medyada paylaştılar.

'Canım Ailem' dizisi ekibi Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Ozan güven, Erol Avı ve Funda Eryiğit gelenekselleşen hale gelen buluşmalarda bir araya geldi. Birlikte vakit geçiren oyuncular, çektikleri fotoğrafı da sosyal medyada paylaştılar.
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"8 yıldız böyleyiz" diyen ekipte en dikkat çeken isim Uğur Yücel oldu. Bir dönem fazla kiloları nedeniyle sıkıntı yaşayan Uğur Yücel'in zayıflığı 'yok artık' dedirtti.

"8 yıldız böyleyiz" diyen ekipte en dikkat çeken isim Uğur Yücel oldu. Bir dönem fazla kiloları nedeniyle sıkıntı yaşayan Uğur Yücel'in zayıflığı 'yok artık' dedirtti.
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Anahtar Kelimeler:
uğur yücel canım ailem

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