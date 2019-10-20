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Uğur Yücel ve oğlu aynı sahnede buluştu!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.10.2019 20:43 | Son Güncelleme

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, 20 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Kerki Solfej'in düzenlediği gecede dün TİM Show Center'da seyircisiyle buluşan gösterinin biletleri saatler öncesinden tükendi. Uğur Yücel sahneye çıkardığı oğluyla birlikte de enstrüman çaldı.

Uğur Yücel ve oğlu aynı sahnede buluştu!

Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Uğur Yücel'in tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' seneler sonra yeniden güldürdü. İstanbul seyircisiyle buluşan mutluluğunu Uğur Yücel, "20 yıl sonra İstanbul seyircisiyle buluştuğum için çok mutluyum. Bu gece benim için çok özel bir gece hepinize çok teşekkür ederim ayaklarınıza sağlık" sözleriyle ifade etti.

UĞUR YÜCEL'DEN BABA İTİRAF
Gösteri boyunca seyircisiyle bol bol sohbet de eden Uğur Yücel, babasıyla ilgili bir anısını da " Babama hayatımda bir kez kızdım o da ben küçükken mandolinimi kırdığında. Mandolinim kırılınca bende kendime yeni müzik aletleri bulmak zorunda kaldım ve tencere, tava gibi şeylerle müzik yaptım" diyerek paylaştı. Yücel daha sonra sahnede yine çocukluğunda olduğu gibi tencere tava çaldı. Ancak bu kez bir değişiklik vardı Yücel, sahneye oğlunu davet etti ve çocukluk enstrümanlarını oğluyla beraber çaldılar.

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BÜYÜK USTA NEŞET ERTAŞ'A SAYGI DURUŞU
Uğur Yücel seyircilerle anılarını paylaşırken Neşet Ertaş ve Bergen'den de bahsetti. Bozkırın Tezenesi lakaplı Ertaş için "Yeri dolmayacak bir insandı. Onu geç tanıdım ama onunla geçirdiğim anları çok değerli sayıyorum" ifadelerini kullanan Yücel, "Bergen'le üç yıla yakın bir zaman diliminde aynı sahneyi paylaştık. Bana sürekli öleceğinden bahseder, ölümden hiç korkmazdı. Onunla ilgili anılarımı her paylaştığımda içim burkulur, o hayat dolu insan gelir gözlerimin önüne. Katili çocuk istismarından tutuklanmıştı en son" diyerek tarihe adeta not düştü.

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İzleyenlerin büyük ilgi gösterdiği ve gösteri boyunca keyifli anlar yaşadığı gecede, Uğur Yücel sahnede yine muhteşem bir performans sergiledi. Yücel, ilk gösterisini kaçıranlar için 9 ve 16 Kasım'da yeniden TİM Show Center'da sahneye çıkacak

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