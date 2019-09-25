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Uğurlama konvoyunda trafiği birbirine katan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda trafiği tehlikeye sokan şüpheliler yakalandı.

İstanbul Kağıthane’de asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda trafiği tehlikeye sokan şüpheliler yakalandı. Olaya karıştıkları tespit edilen 6 kişiye toplam 18 bin 580 lira para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.
Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane’de eğlence düzenleyen bir grup, günün sonunda meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra silahla havaya ateş açmış, araç trafiğini tehlikeye düşürmüştü.
Olayın ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği birbirine katan şüpheliler ile ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen ve eşkalleri tek tek belirlenen Berkay B. (22), Hakan A. (27), Oğuzhan N. (19), Murat G. (24), Tugay T. (29), Yunus Emre K., Yılmaz D. (61) ve Tolga K. (20) isimli şüpheliler, olayda kullandıkları araçlar ve suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüpheliye “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan ceza verilirken, ayrıca Tolga K.’ye ise havaya ateş etmek suretiyle “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan adli işlem başlatıldı.
Olaya karışan araç sürücüsü 8 kişiye “Kara yolları Trafik Kanununa muhalefet” maddelerinden toplam 17 bin 356 TL, Kabahatler Kanununun 36/1.maddesi “Gürültü Yapmaktan” bin 224 TL idari para ceza uygulanırken, olaya karışan 8 araç trafikten men edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunda Hakan A.’nın “kasten yaralama” suçundan 1, Berkay B.’nin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 1, “Taksirle Yaralama” 1 olmak üzere toplam 2 farklı suç kaydının olduğu, Tolga K. isimli şüphelinin ise “Motosiklet Hırsızlığı”ndan 11, “Alkollü Araç Kullanmak” 1 olmak üzere toplam 12 suç kaydının bulunduğu belirtildi.
Konu ile ilgili haklarında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” ve “Genel Güvenliğin Tehlikeye Düşürmek” suçundan işlem gören şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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