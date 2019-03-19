HABER

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletlerin farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı Uğur Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı ’Bir Araya Gelen Nesiller ve Bütünleşen Haklar’ temasıyla düzenlendi.

Birleşmiş Milletlerin farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı Uğur Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı ’Bir Araya Gelen Nesiller ve Bütünleşen Haklar’ temasıyla düzenlendi. U-MUN olarak 25 farklı kampüsten 205 Uğurlu öğrenci ve 26 öğretmenin katılımı ile İngilizce olarak gerçekleşen konferansta öğrenciler dünyada yaşanan birçok sorunu masaya yatırdı.
Temel olarak Birleşmiş Milletlerin farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinlik olan MUN (Model United Nations/Model Birleşmiş Milletler), Uğurlu öğrencilerle 15-17 Mart tarihlerinde Çeşme Altın Yunus Otel’de gerçekleşti. Öğrenciler 3 günlük programda çocuk hakları, savaş bölgelerindeki çocukların eğitim ve sağlık açısından desteklenmesi, sporda yozlaşma, daha iyi eğitime erişim ve Afrika’da kadın haklarının geliştirilmesi gibi konuları ele alarak, fikirlerini tartıştı. İngilizce olarak gerçekleşen konferansın organizasyonu, komitelerin oluşturulması, komitenin ana hatlarını oluşturan çalışma dokümanlarının hazırlanması gibi görevler de Uğurlu öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.
Açılış seremonisinde konuşma yapan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, öğrencilerin liderlik yeteneklerini, topluluk önünde konuşma ve İngilizce becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan konferansa verilen öneme değinerek şu şekilde konuştu:,
"Bizler, yetişkinler ve eğitimciler olarak, bu çok önemli uluslararası fikir paylaşım platformunu ve tartışma kültürünü daha iyi bir dünya için öğrencilerimize aktarma yükümlülüğüne sahibiz. Öğrencilerin, sorumluluk sahibi, küresel vatandaşlar olabilmeleri ve yaşam becerilerini geliştirmeleri eğitim ve eğitim süreçlerine entegre edilen bu çalışmalar da aynı derecede önemlidir. Sağlıklı bir toplum ve dünya, hayal gücüne açılan kapıların kilidinin açıldığı ve ortak çözümlerin müzakere edildiği bir dünyadır.”
Uğur Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Hüseyin Ala ise “Yeni nesilden beklentimiz dünyayı daha aydınlık bir yer yapmak için bir kıvılcım oluşturmaları. Yetişkinler ve eğitimciler olarak bizlerin yapması gereken ise sizlerin oluşturduğu kıvılcıma üflemek ve daha da büyük bir ışık oluşturmaya yardım etmek olmalıdır. Kurum olarak öğrencilerimizin özerk kararlar almalarını, seslerini duyurmalarını, girişimciliklerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz” dedi.

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.