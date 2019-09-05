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Uğurlu Okulları öğrencisi Ege Beytekin, Güney Kore’den 2 ödül ile döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü 11.

Uğurlu Okulları öğrencisi Ege Beytekin, Güney Kore’den 2 ödül ile döndü

Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü 11. sınıf öğrencisi Ege Beytekin, Güney Kore’de düzenlenen 41 ülkeden 181 öğrencinin katıldığı 13. Yer Bilimleri Olimpiyatı’ndan (IESO 2019) “Bilimsel Sunum” dalında ikincilik, “Bilimsel Poster” sunumu dalında üçüncülük ödüllerini kazandı.
2007 yılından bu yana International Geoscience Education Organization/ Uluslararası Yer Bilimleri Eğitimi Organizasyonu (IGEO) bünyesinde devam eden IESO, bu yıl 26 Ağustos - 03 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların jeoloji, jeofizik, meteoroloji, oşinografi, karasal astronomi ve çevre bilimleri olmak üzere yer bilimleri alanlarında yeteneklerini test ettiği Olimpiyat Daegu, Güney Kore’de düzenlendi. Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü 11. sınıf öğrencisi Ege Beytekin, Coğrafya Eğitimi Derneği koordinasyonuyla, Aralık ayında yapılan ulusal takım seçmelerinde Türkiye ikincisi olarak, 13. Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil edecek dört öğrenciden biri olmaya hakkını kazandı.
Hazırlık sürecinde ulusal takım üyeleri, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Beytekin’i akademik olarak destekledi. Ulusal takım liderleri olan Coğrafya Eğitimi Derneği Başkanı Çağdaş Yüksel ve Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü Sosyal Bilimler Zümre Başkanı Ozan İlter ile hazırlık kampı yaptılar.
Uğurlu öğrenci Ege Beytekin 41 ülkeden 181 öğrencinin katıldığı 13. Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı’nda; Uluslararası Takım Saha Araştırması bilimsel sözlü sunumlarında ikincilik ödülünü, Yer Bilimleri Projesi bilimsel poster sunumlarında ise üçüncülük ödülünü elde etti. Beytekin, ülkesini ve okulunu Güney Kore’de temsil etmekten gurur duyduğunu ve alanda çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

Uğurlu Okulları öğrencisi Ege Beytekin, Güney Kore’den 2 ödül ile döndü

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