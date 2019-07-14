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UID Bosna Hersek Saraybosna'da 15 Temmuz'u anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 21:38 | Son Güncelleme

Başkentteki tarihi Başçarşı Meydanı'nda kurulan dev ekranda 15 Temmuz'da yaşananlar aktarıldı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Teşkilatınca Saraybosna'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi anlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Meydanı'nda kurulan dev ekranda 15 Temmuz 2016 gecesine ait görüntüler yansıtılarak Saraybosnalılar ve turistlere o gece Türkiye'de yaşananlar aktarıldı.

UID Bosna Hersek Başkanı Amina Secerovic Kaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekranın gece yarısına kadar meydanda kalacağını ifade ederek, "Bizler bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi UID olarak bölgelerimizde 15 Temmuz'u anma etkinlikleri düzenliyoruz." dedi.

Saraybosna'da 15 Temmuz gecesinde neler yaşandığını aktarmayı hedeflediklerini belirten Kaşlı, "Yaşananları izlerken ağlayanlar, detayları soranlar oluyor. Bizler bundan sonra da 15 Temmuz'u doğru anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliği ailesiyle ziyaret eden Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "O geceyi Saraybosna sakinleriyle paylaşmak istedik. İlk dayanışmayı da Bosna Hersek göstermişti." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Bosna Hersek'te uzantılarının olduğunu anımsatan Koç, "Somut adımların atılmasını, FETÖ'nün Bosna Hersek'teki üyelerinin iadesi konusunda bizim başlattığımız hukuk başvurusu var, bu başvurunun bir an evvel sonuçlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Başçarşı'da kurulan dev ekrana yerel halk ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

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