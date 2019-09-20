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UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

ASELSAN tarafından geliştirilen ‘UKAP’, her türlü zorlu koşulda göreve hazır olacak şekilde tasarlandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ‘UKAP’, her türlü zorlu koşulda göreve hazır olacak şekilde tasarlandı. Askeri personelin sahadaki yükünü hafifletmek için tasarlanan UKAP, TEKNOFEST’te yerini aldı.
ASELSAN ile Katmerciler’in ortaklaşa geliştirdiği Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP), güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazır şekilde tasarlandı. UKAP, insan kaybı riskinin yüksek olduğu sınır bölgelerinde görev almaya hazır geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde görülmesi planlanan UKAP, ateş baskısının yoğun olduğu savaş ortamlarında, yakın muhabere desteği sağlamak için tasarlandı. Ayrıca UKAP, eksi 25 dereceye kadar her türlü hava şartında görev yapabiliyor.
TEKNOFEST’te Pazar gününe kadar sergilenecek olan UKAP’a ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

“Otonom olması diğer insansız kara araçlarından bir adım öne çıkarıyor”
Festival alanındaki ASELSAN standında UKAP hakkında bilgi veren proje sorumlusu Taha Gayret, “Uzaktan Kumandalı Araç Platformu, ASELSAN’ın Katmerciler’le ortaklaşa geliştirdiği bir projemizdir. Sınırdaki personel ihtiyacını azaltmak için bu sistemi geliştirmekteyiz. Sınırda hedef tespiti, keşif gözleme yapacak bir araçtır. Üstünde ASELSAN’ın sarp sistemi bulunmakta hedefleri tespit edip uzaktan kumanda ile imha etmesini sağlayacak sistemlerimiz mevcuttur. Sistem otonom olarak görev yapacak. Gittiği araziyi haritalandırarak gidecek. Bir nevi bölgeyi öğrenerek gidecek aslında istenildiği zaman geri dönebilecek bir cihazdır. Otonom olması aslında diğer insansız kara araçlarından bir adım öne çıkarıyor. Şu an prototip aşamasında üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde görmeyi planlıyoruz” dedi.

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