UKOME'den İstanbul trafiğini rahatlatacak karar

İstanbul'da transit yük taşıyan araçlara D100, TEM ve bağlantı yollarını kullanma yasağı getirildi.
Bundan böyle bu araçlar Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanacak. Bugünden itibaren başlayan UKOME kararı ile İstanbul trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.
UKOME'nin söz konusu kararı şöyle:
26.11.2020 tarih ve 2020/6-6 sayılı UKOME kararına göre 31.05.2021 tarihinden itibaren Avrupa’dan Asya’ya Asya’dan Avrupa’ya yük taşımacılığı yaparak, İstanbul bölgesini transit kullanan araçların D100, TEM ve bağlantı yolları yerine, Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanarak geçiş yapmaları kararı alınmıştır.
Bu karara göre;
Kara Yolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen, N2/N3/O2/O3/O4 taşıt cinsi araçlar için uygulanan şehir içi trafiğinde yasak saat uygulamasının (06:00-10:00 ve 16:00-22:00) devam etmesi, (resmi plakalı araçlar hariç))
İstanbul geneli taşımacılık yapan ağır tonajlı araçların (resmi plakalı araçlar hariç) yasal saatlerde (10:00-16:00 ve 22:00-06:00) ve güzergah izin belgesi dahilinde İstanbul geneli faaliyetlerini yürütmesi, kamu yararına yapılan proje ve işlerde kullanılacak araçların 24 saat izinlerinin, Yük Taşıma Komisyonu ve Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğünden alınmasının devamı
Yukarda belirtilen uygulamaların Emniyet, Jandarma ve İBB denetim birimlerince denetlenmesine; uygulamaya uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanacaktır."