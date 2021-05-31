UKOME'den İstanbul trafiğini rahatlatacak karar

İstanbul'da transit yük taşıyan araçlara D100, TEM ve bağlantı yollarını kullanma yasağı getirildi.

Bundan böyle bu araçlar Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanacak. Bugünden itibaren başlayan UKOME kararı ile İstanbul trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.

UKOME'nin söz konusu kararı şöyle:



26.11.2020 tarih ve 2020/6-6 sayılı UKOME kararına göre 31.05.2021 tarihinden itibaren Avrupa’dan Asya’ya Asya’dan Avrupa’ya yük taşımacılığı yaparak, İstanbul bölgesini transit kullanan araçların D100, TEM ve bağlantı yolları yerine, Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanarak geçiş yapmaları kararı alınmıştır.

Bu karara göre;

