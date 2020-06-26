HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. UKOME kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi' açıklaması

UKOME kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 15:00 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Teklifimiz şu anda komisyonda duruyor. Sanırım 15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemeldir. Biz süreci ret gibi kabul etmiyoruz" dedi.

UKOME kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan 'taksi' açıklaması

İBB'nin İstanbul'da 6 bin taksiyi belediye olarak kiralamak istediği model, dün gerçekleştirilen UKOME toplantısında kabul edilmeyerek bir alt komisyona gönderilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün gerçekleştirilen KİPTAŞ Silivri 4'üncü Etap Sosyal Konutları'nın kura çekiliş töreni sonrası UKOME'nin kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

6 bin taksilik model teklifinin 15 gün sonra tekrar görüşülebileceğini belirten İmamoğlu, "Teklifimiz şuanda komisyonda duruyor. Sanırım 15 gün sonra bir daha görüşülmesi muhtemeldir. Biz süreci ret gibi kabul etmiyoruz. Sadece bekletiliyor diye düşünüyorum. İyi niyetle komisyona yeni katılan süreç ile ilgili olan bürokrat arkadaşlarımızın sanıyorum daha fazla bilgi edinmeye ihtiyacı vardır. Biz bilgi edinmelerini sağlarız. Topluma bilgilerimizi her gün sunuyoruz. Birçok teknik detayını da arkadaşlarım yakın zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklar. Ama yine de tüm detayları ile paylaşacağız. Bizim bahsettiğimiz konu çok net. İstanbul'un taksi konusunda ki sorunlarını çözmektir. Birincisi İstanbul'un çok ciddi bir taksi sorunu vardır. İkincisi ortaya koyduğumuz model İstanbul'un taksi kalitesini artıracaktır. Üçüncüsü bizim İstanbul'da ortaya koyduğumuz model gerçek taksi esnaflarımızın yaşam kalitelerini yükseltecektir" dedi.

"UMUYORUM ORADA Kİ ARKADAŞLAR BU KONUDA SAĞLIKLI KARAR VEREBİLİRLER"

İmamoğlu, "Aynı zamanda denetim gücünü ve sistemin içerisine sızan birçok korsan gibi kısımların engellenmesi konusunda ayrı bir denetim mekanizması oluşturacaktır. Yani tüm yenilikçi modelleri içine katan, ihtiyacı çözen bir konudur. Artı olarak duraklı dolmuşçuluk yapan bir kısım vatandaşlarımızın sorununa çözüm getirecek ilave olarak da bin taksilik bir potansiyel sunduk. Toplam 6 bin taksi, yenilikçi bir model, yeni araç modeli ile çağdaş bir düzeni İstanbul'a kazandırma çabası. Umuyorum UKOME'de kim var ise, çünkü kim olduğunu anlayamıyorum. Çünkü yeni ilaveler oldu. Bürokratlar temsilcilerde. Umuyorum orada ki arkadaşlar bu konuda sağlıklı karar verebilirler. Şayet UKOME'nin yeni oluşum biçimi doğru ise, bunu ispat ederler. Bu onlara bir misyon yüklüyor. Burada başka bir amaç var ise onu da görmüş oluruz. Hem UKOME üyelerini bilgilendireceğiz, hem vatandaşımızı bilgilendireceğiz. 16 milyon İstanbullu hemşerim de ne olup bittiğini takip edecekler" dedi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Koronavirüs tedbirleri sonrası İstanbul'a döndülerKoronavirüs tedbirleri sonrası İstanbul'a döndüler
2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

2020 Güncel kurbanlık fiyatları!

2020 Güncel kurbanlık fiyatları!

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Diğer Haberler
Mavi yengeç faydaları ile dikkat çekiyor!

Mavi yengeç faydaları ile dikkat çekiyor!

Adnan Oktar davasında 'Turnike sistemi' itirafı

Adnan Oktar davasında 'Turnike sistemi' itirafı

Bursa’da dehşet! Gece 04.00'ten bu yana çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

18 gün ormanda saklanan kişi yakalandı

18 gün ormanda saklanıyordu! Yakalandı

Sağlık Bakanı Koca'dan YKS paylaşımı: Sizin de başınıza gelecek

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Sizin de başınıza gelecek

27 – 28 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı nerelerde yok? Sokağa çıkma yasağı olmayan iller, kimlere yasak yok?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimlere, nerelere muaf olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.