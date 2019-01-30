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UKOME, karayollarının talebi üzerine yeni düzenleme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğünün talebine üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) yeni bir düzenleme yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün talebine üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilecek. Yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) köprü geçişleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçlara, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden (FSM) geçiş hakkı tanındı.

Vatandaşların talebi karşılandı
UKOME’nin 2016/8-1 sayılı kararına göre FSM Köprüsü’nden kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçların geçişi yasaktı. Bu araçlar yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanabiliyordu. UKOME’nin 28.12.2018 tarih ve 2018/10-1 sayılı kararının yürürlüğe girmesiyle kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar FSM’den geçiş yapabilecek. Böylece özellikle esnafların FSM’yi kullanma talebi karşılanmış oldu.

Köprülerden araç geçiş sınıfları ise şöyle:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olan araç sınıfları; "Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil, cip vb.), turizm, personel, okul gibi Tüm servis araçları, toplu taşıma araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., taksi dolmuş)"
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları;"Kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi araçlar kamyon, otobüs, çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar."
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş hakkı olan araç sınıfları; "Tüm 1. sınıf araçlar, kamyonet, panelvan, van, minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre üstünde olan araçlar), turizm, personel, okul gibi tüm servis araçları, toplu taşıma araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., taksi dolmuş), KGM’den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları."
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları; "2. sınıf araçlar içerisinde yer alıp ruhsatında kamyon, otobüs, çekici yazan araçlar ile 3., 4. ve 5. sınıf araçlar."
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde geçiş hakkı olan araç sınıfları; "Tüm motorlu araçlar."

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