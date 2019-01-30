UKOME, karayollarının talebi üzerine yeni düzenleme yaptı

Karayolları Genel Müdürlüğünün talebine üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilecek. Yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) köprü geçişleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçlara, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden (FSM) geçiş hakkı tanındı.

Vatandaşların talebi karşılandı

UKOME’nin 2016/8-1 sayılı kararına göre FSM Köprüsü’nden kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçların geçişi yasaktı. Bu araçlar yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanabiliyordu. UKOME’nin 28.12.2018 tarih ve 2018/10-1 sayılı kararının yürürlüğe girmesiyle kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar FSM’den geçiş yapabilecek. Böylece özellikle esnafların FSM’yi kullanma talebi karşılanmış oldu.