UKOME nedir? UKOME açılımı nedir ve anlama gelir?

Açılımı Ulaşım Koordinasyon Merkezi olarak bilinen UKOME, ulaşım konusunda alınan birçok karar için yetkili bir mercidir. Büyükşehir içerisindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde bulunan her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı veya görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılım göstereceği Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyelerini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılım gösterirler. Ayrıca ihtisas meslek odalarının temsilcileri de Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına davet edilir ve gündemdeki konularla ilgili görüşleri alınır.

Büyükşehirlerde ulaşım konularında kararların alınmasında oldukça önemli olan UKOME, şehir içi ulaşım ücretlerini, politikasını ve yeni hat oluşumunu karara bağlayan kurum olarak bilinmektedir. Peki UKOME nedir ve ne anlama gelir?

UKOME GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

MADDE 18 – (1) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu

amaçla;

a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gerekli karar ve tedbirleri almakla,

c) Şehir trafiğinin düzenli bir şekilde akmasını sağlamak için alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren ya da mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,