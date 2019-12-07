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Ukranya’da donarak ölen Türk vatandaşı, Adıyaman’da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

UKRAYNA'nın Vinnitsya şehrinde donarak hayatını kaybeden Rüstem Avşar(45) memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- UKRAYNA'nın Vinnitsya şehrinde donarak hayatını kaybeden Rüstem Avşar(45) memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.

Adıyaman’da fırıncılık yapan Rüstem Avşar, ayrıldığı eşinden olan kızını görmek için 10 gün önce Ukranya'ya gitti. Kızının yaşadığı Vinnitsya şehrine giden Avşar, geçen çarşamba günü yol kenarında ölü bulundu. Yapılan otopside donarak öldüğü belirlenen Rüstem Avşar'ın cenazesi hava yoluyla Adıyaman'a gönderildi. Avşar, Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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