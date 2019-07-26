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Ukranyalı Antonina Gaziantep'te Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı animatör Antonina Pavlenko, İslamiyet'i seçerek "Meryem" adını aldı

GAZİANTEP (AA) - Ukraynalı Antonina Pavlenko, Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da bir otelde animatörlük yapan Ukrayna vatandaşı Antonina Pavlenko (23), uzun süre araştırma yaptıktan sonra Müslüman olmaya karar vererek, nişanlısı Şerif Akın'dan yardım istedi.

Nişanlısının memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen Pavlenko için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'den İslamiyet'in kuralları hakkında bilgi alan Pavlenko, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Meryem" adını aldı.

Pavlenko'ya, Çiftçi tarafından ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Şerif Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişanlısıyla aynı otelde çalışırken tanıştıklarını söyledi.

Güzel bir beraberlikleri olduğunu ve bunu da evlilikle taçlandıracaklarını ifade eden Akın, ''Nişanlıma hem ben hem de ailem İslamiyet'i anlattık. Kendisi de zaten araştırma yapmış ve kendi rızasıyla Müslüman olacağını söyledi. Biz de konuyu İlçe Müftülüğüne bildirdik. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular ve daha önce Hıristiyan olan nişanlım, artık Müslüman oldu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
islamiyet Müslüman Nizip Ukrayna

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