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Ukraya'nın doğusu Rus bombalarının hedefinde

08.06.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da savaş üçüncü ayında da sürüyor.

Ukraya'nın doğusu Rus bombalarının hedefinde

Rus birlikleri ülkenin doğusunu bombalamaya devam ediyor. Bu arada Norveç Ukrayna'ya ağır silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.Ukrayna'nın doğusunda, stratejik öneme sahip Sveyerodonetsk şehri çevresindeki şiddetli çatışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Ukrayna tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Rus birliklerinin hedefleri gün boyunca vurduğu duyurulurken, Luhansk Bölge Valisi Serhiy Hayday, televizyonda yaptığı açıklamada, "Havanlar, toplar, tanklar, hava saldırıları, tümü şu anda o bölgeye yönelmiş durumda" dedi.

Bölge valisi, olumsuz duruma rağmen teslim olmayacaklarını belirterek, "Askerlerimiz daha uygun konumdaki yerlere geri çekilmek zorunda kalsalar bile kimse teslim olmayacak" diye konuştu.

Vali, Ukrayna'nın ağır saldırılar nedeniyle Bahmut ile Lisiçansk şehirleri arasındaki demiryolu hattını da kullanamadığını, bu nedenle Sveyerodonetsk'e malzeme tedarikinin başka yollarla sağlanmaya çalışıldığını kaydetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Donetsk bölgesinde bulunan Bahmut ile Luhansk bölgesindeki Solote yakınlarına Rus hava saldırılarının yoğunlaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada hava saldırılarında Ka-52 tipi Rus helikopterlerinin de kullanıldığı bildirildi.

Norveç'ten silah desteği

Öte yandan üç aydan daha uzun bir süredir devam eden savaşta Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteği sürüyor.

Norveç, Ukrayna'ya 22 adet M109 tanksavar obüsünün yanı sıra mühimmat ve yedek parça sevkiyatı gerçekleştiğini duyurdu.

Norveç Savunma Bakanı Bjø Arild Gram, Çarşamba günü Oslo'da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın seyrinin Ukrayna'ya daha ağır silahlar göndermeyi gerekli kıldığını söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada güvenlik nedeniyle teslimat bilgilerinin önceden açıklanmadığı kaydedildi.

Ukrayna askerlerinin obüsleri kullanmak için Almanya'da eğtim aldıkları belirtildi.

dpa / TY,ET

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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