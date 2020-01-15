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  4. Ukrayna, 19 Ocak’a kadar cenazelerin teslim edileceğini duyurdu

Ukrayna, 19 Ocak’a kadar cenazelerin teslim edileceğini duyurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme

Ukrayna ve Güvenlik Savunma Konseyi, İran hükümetinin 19 Ocak’a kadar uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerini teslim edeceğini açıkladı.Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Milli Güvenlik Uzmanı Oleg Kornienko tarafından yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın henüz hepsinin kimlik tespiti yapılamadı.

Ukrayna, 19 Ocak’a kadar cenazelerin teslim edileceğini duyurdu

Ukrayna ve Güvenlik Savunma Konseyi, İran hükümetinin 19 Ocak’a kadar uçak kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerini teslim edeceğini açıkladı.
Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Milli Güvenlik Uzmanı Oleg Kornienko tarafından yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın henüz hepsinin kimlik tespiti yapılamadı. 19 Ocak’a kadar bunun biteceği konusunda İran yönetimi bizi bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.

"4 vatandaşımızın kimliği tespit edildi"
Kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden 11 vatandaşımızdan 4’ünün kimlik tespiti yapılmış durumda. Diğer vatandaşlarımızın kimliklerini belirlemek için 10 uzmanımız İran’da görevlerine devam ediyor" dedi.

"18 kişiden biyolojik örnek aldık"
Hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme çalışmalarına yönelik bir açıklama da Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Viktor Trepak’tan geldi. Trepak, "Kimlik belirleme konusunda yapılan DNA araştırmaları için ölenlerin akrabalarından oluşan 18 kişilik bir ekipten biyolojik örnekler aldık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ateşlenen 2 roketle vurularak düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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