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  4. Ukrayna, 4 Rus tiyatro oyuncusunu ülkeye almadı

Ukrayna, 4 Rus tiyatro oyuncusunu ülkeye almadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Polonya’dan Ukrayna’ya gelen 4 Rus tiyatro oyuncusu daha önce Kırım’da tiyatro gösterilerine katıldığı gerekçesiyle ülkeye sokulmadı.Ukrayna Sınır Muhafızlığının, Polonya’dan Ukrayna’ya giriş yapan 4 Rus tiyatro oyuncusunu ülkeye almadığı ifade edildi.

Polonya’dan Ukrayna’ya gelen 4 Rus tiyatro oyuncusu daha önce Kırım’da tiyatro gösterilerine katıldığı gerekçesiyle ülkeye sokulmadı.
Ukrayna Sınır Muhafızlığının, Polonya’dan Ukrayna’ya giriş yapan 4 Rus tiyatro oyuncusunu ülkeye almadığı ifade edildi. Rus basınında çıkan haberlere göre Rus tiyatro oyuncuları, Ukrayna’daki Dneprospetsstal Kültür Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan tiyatro oyunu için Ukrayna’ya pasaportları ile giriş yaparken sınır muhafızları tarafından engellendi. Önce kısa süreli ifadeleri alınan tiyatro oyuncuları daha sonra geri gönderilerek ülkeye alınmadı.
Ukrayna Sınır Muhafızları, ülkeye alınmayan Rus tiyatro oyuncularının isimlerini açıklamadı.
Öte yandan yaşanan olayla ilgili Ukrayna tarafının soruşturmasını sürdürdüğü ifade edilirken, Rus basını ise oyuncuların daha önce Kırım’da gerçekleşen bir tiyatro gösterisinde oyunculuk yapan tiyatrocuların bu gerekçeyle ülkeye alınmadığı belirtti.

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