Ukrayna, 5 NATO ülkesiyle tatbikat yapacak

Ukrayna, NATO’ya bağlı 5 ülke ile birlikte yakın zamanda geniş kapsamlı bir tatbikat düzenleyecek.

Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatlarla Kiev-Moskova hattında tansiyonun bir kez daha yükselmesinin ardından Ukrayna’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı, Ukrayna’nın Nikolayev şehrinde İngiliz Askeri Kuvvetleri ile bir araya gelerek, NATO’ya bağlı 5 ülkenin de katılacağı ve birkaç ay sonra yapılacak olan “Cossack-Mace-2021” isimli tatbikat programını değerlendirdi. “Barış İçin Partnerlik Programı” adı altında gerçekleştirilecek tatbikata binden fazla personel katılacak.

Sınırlara ya da ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırı olduğu takdirde savunma stratejileri uygulamalı olarak tatbikatta yer alacak. Tatbikatın diğer amaçlarından birisi ise Ukrayna ile NATO’ya bağlı söz konusu 5 ülkenin, eğitimlerini geliştirmek ve yeteneklerini sergilemek olarak açıklandı.

Rusya - Ukrayna gerilimi

2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in, Avrupa Birliği’ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna’ya önemli bir ivme kazandıracak birkaç anlaşmayı imzalamak istememesi halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukoviç’e istifa çağrıları yapılmış, Ukrayna halkı sokağa inmişti. Gösterilerin büyümesi ve iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukoviç helikopterle Rusya’ya kaçarak ülkeyi terk etmişti.

Olayların, ülkenin doğusuna da sıçramasının ardından Ukrayna ordusu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılar ile çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve bunun yanı sıra Kırım’ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmıştı. Rusya’nın bu hareketi, Ukrayna tarafından "tehdit" olarak algılanmıştı.

