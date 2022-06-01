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Ukrayna 600 Rus Savaş Suçu Zanlısı Belirledi

01.06.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Ukrayna'nın savaş suçu işlediklerinden şüphelenilen 600'den fazla Rus olduğunu belirlediğini ve bunların 80'ini yargılamaya başladığını açıkladı.

Ukrayna 600 Rus Savaş Suçu Zanlısı Belirledi

Lahey'de bir basın toplantısında konuşan Ukrayna Başsavcısı Venediktova, zanlı listesinde "Rusya'nın üst düzey asker, siyasetçi ve propaganda yetkilisinin" bulunduğunu kaydetti.

Venediktova, Estonya, Letonya ve Slovakya'nın Ukrayna'daki uluslararası soruşturma ekibine katılma kararı aldığını da bildirdi. Ekip, Mart ayında savaş ve insanlık suçu işlediğinden şüphelenilen kişilerin soruşturulmasında ve bu kişilere ilişkin veri paylaşımında işbirliği sağlamak amacıyla Ukrayna, Litvanya ve Polonya tarafından oluşturulmuştu.

Soruşturma ekibi, Uluslarararası Ceza Mahkemesi'yle işbirliği yapıyor.

Müfettiş, adli tıp uzmanı ve diğer personelden oluşan 42 kişilik bir ekibi Ukrayna'ya gönderen Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han, mahkemenin soruşturmaları desteklemek amacıyla "Kiev'de büro açmak için çalıştığını" bildirdi.

Ukrayna Başsavcısı Venediktova, tüm olası savaş suçlarının soruşturulmasında Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Venediktova, "Her kanıtı doğru biçimde toplamalı ve saklamalıyız. Her türlü mahkemede kabul edilebilir deliller olmalı" dedi.

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Ukrayna
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