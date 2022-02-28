Ukrayna AB Üyesi Olabilir mi?

Ukrayna Cumhurbakanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği üyeliği için resmen başvuruda bulundu. Bunun yıllar alabilecek sembolik bir adım olduğu ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından hoş karşılanmayacağı sanılıyor.

Mevcut durumda Ukrayna, AB üyelik kriterlerini yerine getirmenin yıllarca uzağında görünüyor. 27 ülkeli bloğun yakın zamanda yeni üye alması beklenmiyor.

Ayrıca AB üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmesi gerekiyor ve bazı üye ülkelerin onay süreçleri oldukça karmaşık.

Ukrayna’nın kemikleşmiş yolsuzluk siciliyle AB’den kabul alması zor görünüyor. Ancak buna rağmen Pazar günü Euronews kanalına röportaj veren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ‘‘Onları Avrupa Birliği’nde istiyoruz’’ demişti.

Üst düzey bir AB yetkilisi ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın AB üyeliğinin Mart ayında yapılacak gayrı resmi bir zirvede ele alınabileceğini belirtti.

Yetkili, ‘‘Bunun Cumhurbaşkanı Zelenski için önemli olmasının nedenlerinden biri sanırım bunun Rusya’yla görüşmelerde bir çıkış yolu olabilecek olması’’ dedi, ancak henüz sürecin başlamadığını belirtti.

Yetkili, ‘‘Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda acele etmememiz gerekli. Henüz başvuruyu bile almadık ancak Ukrayna sorununun tamamı liderlerin aklında ilk sıralarda’’ diye konuştu.

‘‘Öncelik işgalle mücadele için yardım göndermek’’

AB’nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, esas önceliğin yıllar sürecek uzun vadeli konuların tartışılmasındansa Ukrayna’ya Rus işgaliyle mücadele edebilmesi için yardım gönderilmesi olduğunu belirtti.

Borrell, ‘‘Önümüzde saatlerin sorularını yanıtlamalıyız, önümüzdeki yılların sorularını değil. Ukrayna’nın bir Avrupa perspektifi olduğu kesin, ancak önce Rusya’nın saldırganlığıyla mücadele etmeliyiz’’ diye konuştu.

AB liderleri Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Paris’te biraraya gelecek.

Reuters’a konuşan yetkili, ‘‘Bu konu eminim görüşmede gündeme gelecektir. 10-11 Mart tarihlerinde gayrıresmi bir Avrupa Konseyi toplantısı olacak. Birçok liderin zihnindeki Ukrayna konusu kapsamında bunun da tartışılacağını sanıyorum’’ sözlerini kullandı.

27 üyeli Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması olan Ukrayna, birliğe tam üye olmayı istiyor. Yetkiliye göre Rusya buna karşı çıkıyor. Ukrayna’nın üyeliği şu ana kadar Rusya’nın tepkisini çekmemek için gündeme getirilmemişti. Ancak Rusya’nın Ukrayna işgalini bu durumu değiştirmiş görünüyor.

Yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile yapacağı herhangi bir anlaşmada Ukrayna’nın bir gün Avrupa Birliği’ne ait olacağına dair garanti almasının Ukraynalılar için çok önemli olduğunu sandığını söyledi.

Rus ve Ukraynalı yetkililer Ukrayna’daki çatışmaların beşinci gününde Putin’in nükleer tehditleri ve Ukrayna’da direnişin beklenmedik şekilde yoğunlaştığı sırada görüşmelere başlamıştı.

Associated Press haber ajansına göre Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın üst düzey danışmanlarından biri, Rusya ile ilk tur görüşmelerin sona erdiğini ve her iki ülke delegasyonlarının da temaslar için başkentlerine geri döndüğünü bildirdi.

Sözcü Mykhailo Podolyak, görüşmelerin olası bir ateşkese odaklandığını ve ikinci bir tur görüşmenin yakın gelecekte yapılabileceğini belirtti.

