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Ukrayna AB Üyesi Olacak mı?

18.04.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, ülkenin AB üyelik sürecini başlatacak belgeyi tamamladığını açıklarken, AB Ukrayna'ya 50 milyon Euro daha insani yardımda bulunacağını açıkladı

Ukrayna AB Üyesi Olacak mı?

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin özel kalem yardımcısı Ihor Zhovkva, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini başlatacak belgeyi doldurduklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 8 Nisan’da Kiev’e yaptığı ziyarette sorular içeren ve AB üyelik başvurusunun ilk adımı olan belgeyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’ye vermişti.

Zhovkva Ukrayna resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Belge, Ukrayna tarafından tamamlandı” diyerek, bundan sonra AB Komisyonu’nun Ukrayna'nın gerekli üyelik kriterlerine uyumu konusunda tavsiyelerde bulunmasının bekleneceğini kaydetti.

Zhovkva, "Tavsiyenin olumlu olmasını bekliyoruz ve ardından top AB üyesi ülkelerde olacak" diye konuştu.

Ihor Zhovkva, Ukrayna'nın Haziran ayında planlanan Avrupa Konseyi toplantısı sırasında AB üyeliği için aday ülke statüsü kazanmayı beklediğini sözlerine ekledi.

Avrupa Konseyi toplantısının 23-24 Haziran’da yapılması planlanıyor.

AB’DEN 50 MİLYON EURO’LUK YARDIM

Bu arada, AB Komisyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, AB’nin Ukrayna'ya 50 milyon Euro daha insani yardımda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, bu miktarın 45 milyon Euro’sunun Ukrayna’daki insani yardım projelerine, geri kalan 5 milyon Euro’sunun ise savaşın başlamasının ardından çok sayıda Ukraynalının göç ettiği komşu Moldova’ya ayrıldığı belirtildi.

Fonun, acil tıp hizmetlerine, güvenli içme suyuna ve hijyene, barınma ve korunmaya, nakit desteğine ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı girişimlere harcanacağı açıklandı.

AB şimdiye kadar Ukrayna'ya 143 milyon Euro'luk insani yardım sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Ukrayna
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