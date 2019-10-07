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Ukrayna "ABD talep ederse" Biden'i soruşturabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: - "ABD savcılığından Biden ile ilgili resmi talep gelmesi halinde ortak soruşturma komitesi oluşturularak, Ukrayna ve uluslararası kanunlara uygun şekilde gerekli adımlar atılabilir"

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'de Demokratların başkan aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden ile ilgili resmi talep gelmesi halinde gerekli adımların atılabileceğini söyledi.

Japon haber ajansı Kyodo'ya konuşan Zelenskiy, Biden ve oğlunun soruşturulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "ABD savcılığından Biden ve oğlu ile ilgili resmi talep gelmesi halinde ortak soruşturma komitesi oluşturularak, Ukrayna ve uluslararası kanunlara uygun şekilde gerekli adımlar atılabilir." dedi.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefon görüşmesinde Biden ile ilgili soruşturmaya zorladığı" yönündeki iddiaları değerlendiren Zelenskiy, "Bana asla kimse baskı kurmadı ve şart koymadı." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'deki başkanlık seçimleri skandallarına dahil edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Nazar Holodnitskiy, daha önce, Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna'nın enerji şirketi Burisma ile ilgili soruşturmanın 2017'de kapandığını belirterek, "Ne Joe Biden ne de oğlu Hunter Biden sorguya alındı. Herhangi bir kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle iki sene devam eden soruşturma kapandı." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Başsavcısı Ruslan Ryaboşapka da ABD'li Demokrat Başkan aday adayı Biden ve oğlunun soruşturma dosyalarının incelendiğini belirterek, "Soruşturma sürecini etkilemek amacıyla ne Ukraynalı ne de yabancı siyasetçiler bana baskı kurdu." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna ve Çin'in, Biden ve oğlunu soruşturması gerektiğini belirtmişti.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.

Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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ABD Biden Trump Ukrayna zelenskiy

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