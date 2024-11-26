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Ukrayna ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Rusya'yı hedef almıştı! O füzelerin görüntüleri ortaya çıktı

26.11.2024 17:48
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Rusya ile Ukrayna arasında bir süredir stabil devam eden çatışmalar Biden yönetiminin giderayak aldığı yeni kararlarla iyice gerildi. Ukrayna'nın Rusya'yı önce ABD ardından da İngiliz füzeleriyle vurmasının ardından Rusya'dan da çok sert yanıt gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri'nin (ATACMS) görüntülerini ilk defa paylaştı.

Ukrayna ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Rusya'yı hedef almıştı! O füzelerin görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna'nın Rusya'yı önce ABD'nin ATACMS füzeleriyle ardından da İngiltere'nin Shadow füzeleriyle vurmasının ardından dünyada tansiyon artmıştı. Rus lider Putin'in nükleer yanıt verme doktrininde değişikliğe gitmesinin ardından '3. Dünya Savaşı' ihtimaline kesin gözüyle bakılıyordu.

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FÜZELERİN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Rusya savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Rusya'ya yolladığı ATACMS füzelerinin görüntülerini paylaştı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 3 günde Kursk bölgesindeki unsurlara yönelik saldırılarda Batılı uzun menzilli silahlar kullandığı belirtildi.

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Açıklamada, "23 Kasım'da Amerikan yapımı 5 adet ATACMS füzesiyle S-400 füze sisteminin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi. Bunların 3'ü Pantsir Hava Savunma Sistemince yok edildi, 2'si ise hedefine ulaştı. Saldırı sonucunda hava savunma sistemi hasar gördü, askeri personel yaralandı." ifadelerine yer verildi.

25 Kasım'da da Kursk Vostoçnıy Havaalanı'na yönelik düzenlenen saldırıda 8 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bunların 7'si Pantsir sistemiyle düşürüldü, 1'i ise hedefine ulaştı. Füze parçalarının düşmesi sonucu 2 Rus askeri hafif yararlandı, altyapı tesislerinde hasar oluştu. Saldırıya uğrayan noktalar incelendi ve Ukrayna ordusunun Amerikan yapımı ATACMS füzelerini kullandığı tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, durumu kontrol altında tutuyor ve yanıt verme yönünde hazırlıklar yapıyor."

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NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti.

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Putin ayrıca, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

ABD yönetimi ise dün Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönündeki haberleri teyit etmişti.

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Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaş abd
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