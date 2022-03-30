HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna açıkladı: Rus ordusu yeniden saldırılara başlamaya hazırlanıyor

Ukrayna açıkladı: Rus ordusu yeniden saldırılara başlamaya hazırlanıyor

30.03.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri son olarak İstanbul'daki müzakerelerde bir araya gelirken, Ukrayna Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını açıkladı.

Ukrayna açıkladı: Rus ordusu yeniden saldırılara başlamaya hazırlanıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 35’inci gününde devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rus ordusunun saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını ifade etti.

Matuzyanyk, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Ukrayna birliklerini kuşatmaya odaklandığını ve hala kuşatma altındaki Mariupol ile Luhansk'taki Popasna ve Rubizhne kasabalarını ele geçirmeye çalıştığını aktardı. Rus ordusunun başkent Kiev ve Çernihiv bölgelerinde bazı hareketlerinin gözlemlendiğini ifade eden Matuzyanyk, Ukrayna’nın bunun toplu bir geri çekilme olarak görmediğini belirtti.

RUS ORDUSU DONBASS'A ODAKLANACAK

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rus ordusunun diğer kilit bölgelere odaklanmak ve Donbass bölgesinin "kurtarılmasını" tamamlamak için Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi.

t22

RUSLAR OPERASYONLARI AZALTACAKLARINI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Türkiey’de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etmiş, “Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi” demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise, Rus ordusu tarafından Kiev ve Çernihiv’de saldırıları durdurma kararı alınmasının ateşkes anlamına gelmediğini belirtmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaz ödemelerinin rubleyle yapılması kararının detayını açıkladıDoğal gaz ödemelerinin rubleyle yapılması kararının detayını açıkladı
Rusya'dan tehdit gibi açıklama! Rusya'dan tehdit gibi açıklama!
Diyanetten teravih namazı kararı!Diyanetten teravih namazı kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede tarih belli oldu

3600 ek göstergede tarih belli oldu

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Soylu'dan Akşener'e sert yanıt: Yapmak istediğin şey...

Soylu'dan Akşener'e sert yanıt: Yapmak istediğin şey...

Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz

Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz

Abramoviç Putin ile Zelenskiy arasında köprü kurdu! Rus lider ateş püskürdü

Abramoviç Putin ile Zelenskiy arasında köprü kurdu! Rus lider ateş püskürdü

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.