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Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı... Tahıl sevkiyatı anlaşmasından bir gün sonra yaşandı

23.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının yankıları sürerken Ukrayna tarafından flaş bir açıklama geldi. Tüm dünyada yankı uyandıran anlaşmadan bir gün sonra, Rusya'nın Odessa limanını vurduğu belirtildi. Odessa, milyarlarca ton tahılın taşınacağı limanlar arasında bulunuyordu.

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı... Tahıl sevkiyatı anlaşmasından bir gün sonra yaşandı

Türkiye'nin arabuluculuğu ve çabaları sonrası İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması tüm dünya tarafından olumlu karşılanırken Ukraynalı yetkililerden çarpıcı açıklama geldi. Milyarlarca ton tahılın taşınacağı limanlar arasında bulunan Odessa limanının, Rus güçler tarafından vurulduğu ve çok sayıda patlama meydana geldiği aktarıldı...

UKRAYNALI YETKİLİLER AÇIKLADI

Ukraynalı yetkililer, Moskova ve Kiev'in Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl sevkiyatını yeniden başlatmayı kabul etmesinden bir gün sonra, cumartesi günü (bugün) Rus güçlerini, Karadeniz'deki Odessa limanını füzelerle vurmakla suçladı.

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LİMAN ALTYAPISI ZARAR GÖRDÜ

Ukrayna'nın güneyindeki askeri komutanlık, hava savunma sistemlerinin iki füzeyi vurduğunu, ancak diğer ikisinin de 'limanın altyapısına zarar verdiğini' açıkladı.

"TÜM SORUMLULUK RUSYA'NINDIR"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Moskova'yı BM ve Türkiye'ye "taahhütlerini baltalamakla" suçladı ve "Rusya'nın Odesa limanına füze saldırısı başlatması ve verdiği sözleri tutması 24 saatten az sürdü. Bu anlaşma çökerse tüm sorumluluk Rusya'nındır" dedi.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget A. Brink, saldırıyı 'çok çirkin' olarak nitelendirdi.

Ukrayna'da mahsur kalan milyonlarca ton tahılın serbest bırakılmasına yardımcı olmak için hazırlanan cuma günkü anlaşma, Rusların girişime dahil olan ticaret gemilerine veya liman tesislerine saldırmayacağına dair güvence vermesini içeriyordu. Anlaşma, birçok ülkeyi, özellikle Afrika ve Orta Doğu'da artan açlık tehdidine maruz bırakan krizi hafifletmeye yönelik bir adım olmuştu.

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ANLAŞMA TÜRKİYE'DE İMZALANMIŞTI

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'un katılımıyla dün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalar atılmıştı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres ise "Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir umut ışığı var." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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