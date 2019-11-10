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Ukrayna askeri ve Rusya yanlıları bölgeden çekilmeyi sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 09:25 | Son Güncelleme

Ukrayna’da Rusya yanlısı muhalifler ile Kiev yönetimi arasında barış sağlanmasının ardından her iki tarafın asker ve milisleri cephelerden çekilmeye devam ediyor.Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından Rusya yanlıları tarafından Donbas bölgesinde çatışmalar yoğunlaşmış, Rusya yanlıları bölge kontrolünü sağlayarak cephe oluşturmuştu.

Ukrayna’da Rusya yanlısı muhalifler ile Kiev yönetimi arasında barış sağlanmasının ardından her iki tarafın asker ve milisleri cephelerden çekilmeye devam ediyor.
Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından Rusya yanlıları tarafından Donbas bölgesinde çatışmalar yoğunlaşmış, Rusya yanlıları bölge kontrolünü sağlayarak cephe oluşturmuştu. O tarihten bu yana Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı milisler arasında yoğun çatışmalar sürerken yaşanan savaşta binlerce sivil ölmüştü. Belarus’un başkenti Minsk’te geçtiğimiz ay Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’nın garantörlüğünde “Steinmeier formülü” resmen kabul edilmişti. Bu anlaşma doğrultusunda Donbas bölgesine özel statü tanınırken bu bölgeler Ukrayna’ya bağlı kalmayı kabul etmişti. Anlaşmanın yapıldığı tarihten sonra her iki taraf çekilme sürecine resmen başladı.

Muhalifler hem çekiliyor hem Kiev’i suçluyor
Ukrayna tarafı cepheden asker ve tankların çekilmeye devam ettiğini ifade ederken tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyet anlaşma gereği belirlenen 3 pilot bölgeden milis güçlerinin tamamen gözlemcilerinin gözetiminde çekildiğini açıkladı. Muhalifler ayrıca çekildikleri noktalara döşenen mayınları da imha ettiklerini belirtti.
Rusya yanlısı milisler çekilmeye devam ettiklerini açıklarken bir taraftan da Kiev yönetimini sabotaj yapmakla suçlamaya devam ediyor. Luhansk bölgesindeki Rusya yanlısı milisler, Kiev’e ait Phoenix insansız hava aracı düşürdüklerini açıklayarak İHA’nın görüntüsünü Rus basınına servis etti. Muhalifler Kiev’in çekilme sürecinde sürekli kendilerini taciz ederek anlaşmayı baltaladığını ileri sürdü.

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