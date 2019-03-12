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Ukrayna askerleri tatbikat gereği Ruslara el bombası fırlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Ukrayna Donanmasının Azak Denizi’nde gerçekleştirdiği tatbikata, 3 Rus gemisi yaklaşınca Ukraynalı askerler taciz ateşi açtı.Ukrayna Donanması, Azak Denizi’nde, Korvet tipi hafif zırhlı savaş gemileri ile tatbikat gerçekleştirildi.

Ukrayna askerleri tatbikat gereği Ruslara el bombası fırlattı

Ukrayna Donanmasının Azak Denizi’nde gerçekleştirdiği tatbikata, 3 Rus gemisi yaklaşınca Ukraynalı askerler taciz ateşi açtı.
Ukrayna Donanması, Azak Denizi’nde, Korvet tipi hafif zırhlı savaş gemileri ile tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, Kerç Boğazı’na doğru ilerleyen savaş gemisine, 3 Rus gemisi yaklaştı. Ukrayna askerleri ise kendilerine tehdit oluşturan 3 Rus gemisine karşı el bombaları fırlattı. Bombaların fırlatılmasıyla birlikte uzaklaşan Rus zırhlılarına karşı bu kez Ukraynalı keskin nişancılar ateş etti.

Poroşenko, Kerç Boğazı’na yine gireceklerini söyledi
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan tatbikat, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun açıklamalarının hemen ardından gerçekleşti. Kerç Boğazı’na giren Ukrayna gemilerine karşı Rus gemileri operasyon yapmış ve çok sayıda Ukrayna askeri Kırım’a götürülerek tutuklanmıştı. Poroşenko ise Karadeniz’de suları ısıtan bu olaydan sonra Kerç Boğazı’nda kendilerinin de hakkı olduğunu vurgulayıp Kerç’ten vazgeçmeyeceklerini söyleyerek Ukrayna askerlerinin yine Kerç Boğazı’na gireceğini belirtmişti.

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