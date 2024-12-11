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Ukrayna ATACMS füzeleriyle saldırdı! Yaralılar var, Rusya'dan tedirgin eden açıklama

11.12.2024 19:09
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ABD'nin Ukrayna'ya verdiği ATACMS füzeleri krize yol açmış ve Ukrayna Rus topraklarına bu füzelerle saldırı düzenlemişti. Rusya, Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle yeni bir saldırı yaptığını açıkladı. Askeri havaalanının hedef alındığı saldırıda Rusya, askeri personelin yaralandığını ifade ederek saldırıya cevap vereceklerini duyurdu.

Ukrayna ATACMS füzeleriyle saldırdı! Yaralılar var, Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, bu sabah Rostov bölgesinde bulunan Taganrog kentindeki askeri havaalanına Batı üretimli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediğini belirtti.

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YARALILAR VAR

Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıda 6 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı tespit edildi. Bunların 2'si Pantsir Hava Savunma Sistemince vuruldu, geriye kalanlar ise elektronik araçlarıyla engellendi." ifadelerine yer verildi.

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"SALDIRI CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Vurulan füze parçalarının düşmesi sonucu askeri personelin yaralandığı, havaalanına ait 2 bina, 3 askeri otomobil ve otoparkta sivillere ait otomobillerin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Batılı uzun menzilli silahla yapılan bu saldırı cevapsız kalmayacak. Bu konuda gerekli adımlar atılacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk ve Kursk bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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