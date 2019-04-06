Ukrayna, atom ve nükleer enerji çalışmalarını genişletiyor

Ukrayna Devlet Başkanı, nükleer ve atom enerjisi çalışmalarını genişletmeyi öngören yasa tasarısını imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun, nükleer ve atom enerjisi çalışmalarını genişletmeye yönelik imzaladığı yasa tasarısı, Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi tarafından duyuruldu. Basın ofisinden yapılan açıklamada, “Mevcut santrallerin büyütülmesine yönelik alınan bu kararda; devletin nükleer, radyoaktif ve enerji bağımsızlığı seviyesini arttırmak, nükleer enerjinin sürdürülebilirliğini daha da genişletmek, Ukrayna’nın uluslararası hukuka bağlı olarak Avrupa Birliği (AB) sürecine entegre olması amaçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Poroşenko, nükleer santrallerde kullanılan nükleer yakıtların milli imkanlarla üretilmesi için de talimat verdi.

