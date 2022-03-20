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Ukrayna: Barınak hedef alındı

20.03.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı yetkililer Rusya’nın Mariupol kentinde 400 kişinin barınak olarak kullandığı okula saldırdığını açıkladı. Bu, bir haftadan kısa süre içinde Ukraynalı yetkililerin açıkladığı, sivillerin kaldığı bir yapıya düzenlenen ikinci saldırı. Mariupol’da Çarşamba günü 1300 sivilin kaldığı tiyatro hedef alınmıştı. Okuldaki can kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yok.

Ukrayna: Barınak hedef alındı

Tiyatro binasından 130 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Ukraynalı yetkililer Cuma gününden buyana olayla ilgili yeni bir bilgi paylaşmadı.

Mariupol, üç haftadır yoğun bombardıman altında. Kentte en az 2300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kentte, su-gıda, ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın Mariupol’a yönelik saldırılarının yüzyıllarca hatırlanacağını belirtti.

Zelenski’ye göre Rusya kentte savaş suçları işledi.

Çatışmaların kent merkezine sıçradığı belirtiliyor.

Ukrayna’da büyük kentlerde yüzlerce erkek, kadın, çocuk Rus bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi de ya barınaklarda yaşıyor ya da ülkeyi terketti.

Rusya savaşta ilk defa hipersonik füze kullandığını açıklamıştı.

Cuma günü de Mykolaiv kentinde askeri bir üsse düzenlenen saldırıda 40 askerin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Rusya’nın Mykolaiv’den sonra hedefinin ülkenin en büyük üçüncü kenti Odessa olabileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Rus işgalinin başlamasından buyana yaklaşık 900 sivilin hayatını kaybettiğini belirtirken sayının çok daha fazla olabileceğini de kaydediyor.

3.5 milyon Ukraynalı da işgal nedeniyle ülkeyi terketmiş durumda.

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Rusya Ukrayna
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